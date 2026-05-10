Humberto Robinson: El hombre que puso a Panamá en el mapa de las Grandes Ligas

En la historia del deporte panameño, existen fechas que no solo marcan un debut, sino el nacimiento de una nueva era. El 20 de abril de 1955 es una de esas fechas sagradas. Ese miércoles, en el County Stadium de Milwaukee, un espigado lanzador colonense caminaba desde el bullpen hacia el montículo para enfrentar a los Cubs de Chicago. Su nombre era Humberto Valentino Robinson, y con cada paso que daba sobre la tierra rojiza, estaba acortando la distancia entre el istmo de Panamá y la gloria del béisbol organizado.

Nacido el 25 de junio de 1930 en la provincia de Colón, Robinson creció en un entorno donde el béisbol se respiraba en cada esquina. Colón, históricamente una cuna de atletas de gran físico y temperamento competitivo. Robinson era un lanzador “espigado”, de extremidades largas y un control envidiable, características que rápidamente lo hicieron destacar en la pelota nacional.

Antes de su aventura estadounidense, Robinson ya era una figura de respeto en Panamá. Representó con orgullo a su provincia y se convirtió en una pieza inamovible de los cuerpos monticulares panameños en la primera etapa de la Serie del Caribe. En estos torneos caribeños, Robinson demostró que su talento no tenía fronteras, enfrentando cara a cara a las potencias de Cuba, Puerto Rico y Venezuela, consolidando la reputación de Panamá como una potencia emergente en la pelota del Caribe.

Para entender la magnitud del logro de Robinson, hay que mirar su paso por las granjas del béisbol estadounidense. Hoy en día, el camino a las Mayores es estructurado, pero en la década de los años 50, era una prueba de resistencia física y mental, especialmente para un pelotero afrolatino en una nación que aún lidiaba con la segregación.

Robinson pasó 10 temporadas en ligas menores, un testimonio de su perseverancia. Su hoja de servicios en este nivel es, sencillamente, impresionante. Entre 1951 y 1962 (con una breve pausa en su paso por MLB), acumuló un récord de 122 victorias y 84 derrotas, con una efectividad de 3.05. Jugó para nueve equipos distintos, recorriendo ciudades y pueblos donde era el único panameño en el roster. Estos números no son solo estadísticas; son el reflejo de un obrero del diamante que se ganó cada oportunidad a pulso, demostrando una consistencia que obligó a la gerencia de los Bravos de Milwaukee a darle el llamado definitivo.

Cuando Robinson finalmente llegó a las Grandes Ligas en 1955 con los Bravos de Milwaukee, el equipo contaba con leyendas de la talla de Hank Aaron, Eddie Mathews y Warren Spahn. En ese clubhouse, el colonense se hizo un espacio como un relevista confiable y, ocasionalmente, como abridor de emergencia.

Su carrera en las mayores se extendió por cinco temporadas, un periodo en el que acumuló 213 episodios lanzados en 102 apariciones. Aunque su rol principal fue el de relevista, tuvo la oportunidad de iniciar 7 encuentros, logrando la hazaña de completar 2 juegos. Su efectividad de por vida de 3.25 es un dato que muchas veces se pasa por alto, pero que habla de su calidad.

En su carrera vistió tres uniformes:

Bravos de Milwaukee (1955-1958): Donde vivió sus mejores años y fue parte de una de las franquicias más dominantes de la Liga Nacional.

Indios de Cleveland (1959): Su breve paso por la Liga Americana.

Phillies de Filadelfia (1959-1960): Donde cerró su ciclo en el béisbol organizado.

Un episodio que definió su integridad ocurrió en 1959. Se dice que, durante su estancia en las menores antes de un juego crucial, se le acercaron apostadores para ofrecerle dinero a cambio de dejarse ganar. Robinson, fiel a sus principios y al respeto que le tenía al juego, rechazó el soborno y denunció el hecho. Este acto de honestidad deportiva fue aplaudido por la prensa de la época y reforzó la imagen del pelotero panameño como un profesional íntegro.

Humberto no solo lanzaba strikes; lanzaba dignidad. Sabía que sus acciones dentro y fuera del campo estaban siendo observadas y que de eso dependía que otros panameños recibieran

en el futuro la misma oportunidad que él tuvo.Tras su retiro, Robinson se estableció en Nueva York. Lamentablemente, sus últimos años estuvieron marcados por la batalla contra el Alzheimer, una enfermedad que eliminó muchos de sus recuerdos, pero que nunca pudo borrar su nombre de la historia. Falleció el 29 de septiembre de 2009 en Brooklyn, a los 79 años.

Aquel día, el béisbol panameño no solo perdió a un exjugador; perdió a su primer embajador. Robinson es recordado como el pionero. Si hoy Panamá celebra cada turno al bate de sus figuras actuales o cada lanzamiento en la gran carpa, es porque en 1955 un joven de Colón se atrevió a soñar en grande y demostró que el pasaporte panameño tenía validez en los escenarios más exigentes del mundo.

Humberto Robinson no fue solo un lanzador; fue el arquitecto del puente que conectó a Panamá con el sistema de Grandes Ligas. Fue el primero, el que abrió la puerta, y por ello, su nombre siempre encabezará el lineup en la historia de nuestro béisbol.