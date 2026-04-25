Juegos Suramericanos cierra el telón por la puerta grande

Luego de 15 días de muchas acciones, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 llegaron a su fin con la ceremonia de clausura.

Este acto el cual se llevó a cabo en la Arena Roberto Durán fue el epicentro de la fiesta de despedida de este magno evento que reunión a miles de atletas de diferentes países del continente.

Más allá de lo acontecido durante las competencias, el evento cerró con una fiesta importante en la Arena Roberto Durán el cual contó con artistas invitados como Los Rabanes entre otros.

Así como también contó con la participación de personalidades importantes como el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, así como también la directora de los juegos, Anamae Orillac.

En cuanto a nivel deportivo, Panamá superó lo logrado en la versión anterior de estos juegos que se disputó en Rosario, Argentina.

La delegación panameña dejó la vara alta para la siguiente edición, logrando un total de 29 preseas, siendo de ellas seis de oro, seis de plata y 17 de bronce.

Con la culminación de estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud, nuestro país dejó en claro que es apto para continuar apostado por ser sede de eventos importantes deportivos de la región, así como también sus atletas van en camino a lograr cosas importantes en sus respectivas disciplinas, todo englobado en una posible clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.