Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Reunión de jefes de misión en Panamá acelera la cuenta regresiva

La cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud será una realidad en Panamá. Nuestro país organizará su cuarta versión, lo que promete ser una competición importante para aquellos atletas que están construyendo sus cimientos en sus respectivos deportes.

A pocos meses de iniciar el certamen, este 15 de diciembre se llevó a cabo la reunión de los jefes de misión de los diferentes países que estarán participando en estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud. En dicha reunión, se terminaron de pulir ciertos detalles de organización y logística para los más de 2.000 atletas (entre 14 y 19 años de edad) que se esperan.

Serán 14 países los que estarán enviando diferentes delegaciones a nuestro país para estos juegos. Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela serán los países que participarán, siendo Panamá el equipo número 15.

Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, destacó la importancia de que Panamá sea sede de estos juegos y demostrarle al mundo que nuestro país es capaz de organizar eventos deportivos de gran magnitud.

“Esta es una historia que arrancó hace muchos años, siempre he creído que el deporte transforma a las personas. Nunca habíamos podido tener la suerte de ser sede de unos Juegos Suramericanos de la Juventud y será un lindo reto en el que nuestros atletas se podrán medir en un nivel importante. Este será el inicio de una gran generación”, pronunció Ordoñez.

Ordoñez fue abordado sobre el tema de las sedes, siendo el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Juan Díaz el epicentro de las miradas de cara a estos juegos. Aún en fase de construcción, el director confirmó que se estaría finalizando la obra a finales de febrero para en el mes de marzo iniciar con las pruebas de las diversas instalaciones que se utilizarán para estos Juegos Suramericanos de la Juventud.

Destacar que el pasado jueves 4 de diciembre, Pandeportes llevó a cabo con éxito las pruebas técnicas del sistema de iluminación en las canchas de fútbol y la pista de atletismo del CAR.

Además del CAR, este certamen tendrá otras seis sedes: la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, Complejo de Tenis Fred Maduro, el Figali Convention Center, Playa Venao y el Club de Golf de Panamá.

Por otra parte, Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, expresó que los IV Juegos Suramericanos de la Juventud será el punto de partida de muchos atletas y en el que tomarán la decisión de seguir o no en el deporte de élite.

“Es un día importante porque estamos a pasos de cumplir nuestra meta que llevamos trabajando años atrás. Esto es un reto, pero que vemos como una gran oportunidad como país para seguir creciendo”.

“En estos juegos muchos atletas darán sus primeros pasos en esos llamados juegos multideportivos. Ese inicio hace la diferencia si el atleta quiere seguir en este camino. Estoy convencida que estos juegos serán un antes y un después para el nuevo modelo”, expuso Young.

En esa misma línea, Mario Cilenti, director ejecutivo de Odesur (Organización Deportiva Suramericana), atribuyó a que Panamá tiene el potencial para organizar este certamen que marcará un antes y un después en nuestro país a nivel deportivo.

A su vez, mencionó que será la primera vez en toda la historia de estos juegos en los que los atletas podrán disfrutar de una villa, sitio en el que se podrán hospedar y tendrán todas las facilidades al estilo de una villa olímpica.

“Sabemos de la tarea difícil que es liderar un equipo. Se nos viene un 2026 con muchos eventos. Hace más o menos un año y medio empezamos a ver la posibilidad de explorar nuevas sedes y logramos llegar aquí a Panamá”.

“Este país tiene todo, tendremos por primera vez en estos juegos una Villa Suramericana y tendrán la oportunidad de convivir con esos atletas para la integración y esa convivencia positiva. Ese es un gran logro que Panamá nos está dejando”, atribuyó Cilenti.

Por otra parte, Anamae Orillac, directora general de Panamá 2026, señaló que “este proyecto representa uno de los desafíos más importantes de mi carrera, trabajamos con mucha convicción. Sabemos que estos juegos marcan el inicio de muchos atletas en su disciplina”.

“Nos mueve el deseo de demostrar que nuestro país tiene la capacidad de organizar unos juegos de esta gran magnitud, con el orgulloso de seguir desarrollando el deporte en nuestra región”, dijo Orillac.

Anteriormente ya se habían realizado estos juegos en Lima 2013, Santiago 2017 y su más reciente edición en Rosario 2022.

El próximo año, unos 24 deportes se llevarán a cabo en nuestro país. Entre ellos están: ajedrez, baloncesto 3x3, béisbol, fútbol, surf, tenis de mesa, golf, karate, boxeo, flag football, lucha, futsal, entre otros.