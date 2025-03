Julyannette Haughton: ‘No hay barreras, ni límites para el discapacitado visual’

Pero el grupo no desmaya y, por el contrario, cada vez se suman más personas, entre entrenadores con algo de conocimiento, pero entusiasmados, y cuasi atletas, interesados en incursionar.

La realidad es que no ha sido fácil. La falta de implementos, canchas, instalaciones adaptadas e instructores y personal técnico capacitado, son algunas de las dificultades.

Aunque sus pasos no resuenan tan fuertes como otras disciplinas, el deporte para ciegos ha estado en competiciones internacionales, desarrollados en el fútbol, golbol, béisbol adaptado, paraciclismo, ajedrez, dominó, atletismo, powerlifting y el paseo a ciegas.

No obstante, allí están. Batallando contra decenas de molinos de viento y levantándose cada vez que caen, apoyado casi que en su totalidad por el Instituto de Deportes.

Asociación fortalecida

“Los días felices han empezado con esta administración, donde se han dado muchos cambios porque en otras, la situación no era la mejor, por las muchas dilataciones en los trámites legales”, expresó.

“Hemos contado con el apoyo de Pandeportes en ese tema y, aunque a veces las situaciones no son las mejores, siempre han buscado la forma para que recibamos lo necesario”.

No obstante- explicó- que, aunque faltan muchas cosas por resolver, siente comprometida a la actual administración de Pandeportes y a su equipo de trabajo.

“Tomé una asociación débil, que no contaba con fondos ni para sencillos trámites”, precisó.

La profesora Haughton Arosarena tomó la asociación hace un par de años con algunas falencias, producto no solo de la poca experiencia de sus antecesores, sino también por el poco interés que se les brindaba.

Atletas motivados

Julyannette Haughton tomó el reto de dirigir la asociación, como quien afronta la responsabilidad en un aula de clases, donde no solo se va a enseñar, sino a dirigir, aconsejar y a tutelar.

“Siempre les digo a mis atletas que no hay barreras, no hay límites, que nuestra condición es solo eso y no una enfermedad; y que pueden hacer todo lo que deseen, dentro de sus posibilidades”, dijo.

Acompañan a la profesora en la directiva: Brayli Reyes, vicepresidente; Luis Jiménez, secretario; Albis Vásquez, tesorero; Denisse Almegor y Gladis Caballero, vocales.

De esta manera, fue detallando una a una las disciplinas que desarrollan, con sus ventajas y desventajas.

“Así arrancamos con el tema del fútbol, donde la cancha que utilizamos está detrás del ‘Cascarita’ Tapia, pero en Los Andes hay un complejo deportivo muy bien adaptado que, si estuviese la disponibilidad, fuera el sitio perfecto para desarrollar tres o cuatro deportes” explicó.

“Luego del tema arbitral, se hizo una captación en enero y luego en febrero se realizó la primera capacitación en Atalaya, Veraguas, con el profesor Gregorio Sánchez”, ahondó.

También está el golbol, deporte que práctica, que tiene carencias ante los pocos espacios disponibles y adecuados para desarrollarlo, entre ellos, el gimnasio del IPHE, de Bethania, y el Domo universitario, el lugar perfecto, pero con un uso limitado.

Allí están el profesor Luis Jiménez, en masculino, y Albis Vásquez, en femenino, todos en forma voluntaria, porque no hay fondos para pagar.

En enero se inició la liga con ocho equipos, tres femeninos y cinco masculinos, uno de ellos es la selección juvenil que los representó en los juegos Codicader, en noviembre pasado.

Los otros equipos están conformados por jugadores de todo el país (Bocas, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Darién, Panamá, Colón, Veraguas y Coclé), y en el femenino se incorporó a las juveniles del Codicader.

El golbol está presente en las provincias Centrales, Chiriquí, Veraguas y Panamá, donde se cuentan con las canchas más accesibles.

También se desarrolla el ajedrez adaptado, el atletismo, el dominó recreativo como una actividad para acercar a los interesados, y el béisbol adaptado que se practica regularmente en el parque Urracá.

Desde el 2024 se incorporó el paseo a ciegas con el señor Juventino Quirós, un proyecto donde la persona vidente guía a una no vidente en una bicicleta doble.

Asimismo, se busca atraer el powerlifting, el judo adaptado, la natación y el paraciclismo, promovido por el paraatleta Joan Ibarra.