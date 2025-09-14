Kylian Mbappé: ‘Sufrimos como equipo’

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se quedó con la buena imagen del primer acto en Anoeta, donde su equipo derrotó por 1-2 a la Real Sociedad, y ensalzó el sacrificio del segundo, en el que aseguró que sufrieron “como equipo” para sostener el pleno de triunfos y el liderato de LaLiga.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un test para saber dónde estamos en este momento de la temporada y empezamos muy bien. Jugamos bien, marcamos goles, creamos situaciones y después tenemos la tarjeta roja que cambió un poco el partido porque nos quedamos con uno menos”, analizó.

“Pero no teníamos miedo, jugamos nuestro juego y metimos el segundo. Luego la segunda parte fue más difícil, nos meten el penalti pero sufrimos como equipo y volvemos a Madrid con los 23 puntos que es lo queremos. Somos líderes de LaLiga y es muy bueno para nosotros”, añadió.

Feliz por su momento goleador y tras un nuevo partido en el que fue el gran referente madridista, marcando y asistiendo a Arda Güler en el segundo, Mbappé demostró que su mirada es a largo plazo.

“Siempre estoy con espíritu de ayudar al equipo. Quiero dar el cien por cien por la camiseta, por este grupo que creamos. Con mi calidad fue un gol de mi estilo, pero el equipo me ayuda mucho a demostrar mi calidad cada día y me siento muy bien aquí”, confesó en Real Madrid TV.

“Hoy me hace más feliz la asistencia porque era un momento clave del partido. Fue muy importante meter el segundo con uno menos y fue una asistencia muy importante. Me siento muy bien pero es una temporada muy larga. Es muy buen inicio, estoy feliz, no puedo decir lo contrario, pero una temporada de once meses con el Mundial tengo que jugar bien durante mucho tiempo”, sentenció.

El Real Madrid, con 10 futbolistas durante una hora por la expulsión de Huijsen, venció con sufrimiento a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad. Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto.

Un error grosero de Mikel Goti propició un mano a mano que Mbappé no perdonó. Cuarto gol de lo que llevamos de campeonato para el francés, quien buscará superar lo logrado la campaña anterior cuando llegó a la cifra de 43 goles en 56 partidos entre todas las competencias.