La FIDE relaja el código de vestimenta

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció el domingo una mayor “flexibilidad” en la vestimenta autorizada durante los campeonatos del mundo, una flexibilización que permitirá el regreso a la competición del campeón noruego Magnus Carlsen, sancionado por haber usado pantalones vaqueros.

“He decidido probar un enfoque destinado a dar a los funcionarios de la FIDE más flexibilidad en sus juicios sobre la idoneidad de la vestimenta”, anunció el presidente de la federación, Arkadi Dvorkovich, en un comunicado de prensa.

La vestimenta de los grandes maestros que participarán en el campeonato mundial de ritmo rápido y blitz (ultrarrápido) en Nueva York ha hecho correr mucha tinta desde que Magnus Carlsen, leyenda del ajedrez y mejor jugador del ranking mundial (ELO), anunciara su rápida retirada de la competición el viernes tras ser sancionada por llevar vaqueros. Le impusieron una multa de 200 dólares (unos 191 euros) y luego se le prohibió participar en una ronda (cuando todos los participantes juegan un juego).

El noruego, muy molesto, anunció que no regresaría el sábado para la tercera y última jornada del campeonato del mundo de rápidas, ni para la competición de blitz, martes y miércoles, de la que es campeón.

“Mi padre dijo que tal vez deberíamos esperar hasta el día siguiente y hablar con el presidente de la FIDE”, dijo Carlsen a la plataforma de ajedrez Take Take Take que cocreó el domingo.

“No queremos que la gente se presente a los torneos sin hacer el más mínimo esfuerzo” en su vestimenta, continuó. Dice que “acepta” la multa, pero alega “un error” al llevar vaqueros porque regresaba de una comida y se había olvidado de cambiarse.

Magnus Carlsen se opuso a la federación internacional en varios puntos: se negó a participar en el campeonato mundial de juego largo, el título más prestigioso, cansado del formato, e invirtió en una variante del ajedrez, el ajedrez 960, con el objetivo de crear un paralelo circuito.

Durante la edición anterior, a finales de 2023, la federación internacional impuso una multa de 100 euros a una jugadora, Anna-Maja Kazarian, porque consideró que sus zapatos no cumplían con el reglamento. La holandesa se vio obligada a cambiarse el “calzado deportivo” (zapatillas de deporte) y ponerse tacones. Este año todavía no se permite el uso de zapatillas deportivas.