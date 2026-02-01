La historia de Panamá en la Serie del Caribe: pioneros, ausentes y con dos títulos

El regreso de Panamá a la Serie del Caribe no fue planeado, fue el destino. En enero de 2019, la Serie del Caribe estaba en crisis; la sede original (Barquisimento, Venezuela) fue cancelada por la inestabilidad política que atravesaba el país. Fue entonces cuando Panamá alzó la mano y, en apenas una semana, organizó el evento; eso sí, participaría como invitado.Los Toros de Herrera, campeones de PROBEIS, sorprendieron a todos los expertos y con un equipo que mezclaba a veteranos y prospectos de aquel entonces como Javy Guerra (nombrado MVP), Panamá asombró al mundo al derrotar 3-1 a los Leñadores de Las Tunas (Cuba) en la gran final celebrada en un estadio Rod Carew abarrotado por miles de fanáticos que disfrutaron ese segundo título de Panamá en la Serie del Caribe después de tantos años. Fue una hazaña sin precedentes, tras casi seis décadas de olvido. Panamá volvió a la cima del Caribe, no por sorpresa, sino como heredera legítima de su historia.Roster de los Toros de Herrera (2019):Lanzadores: Harold Araúz, Anefernee Benítez, Oriel Caicedo, Gabriel Ramos, Severino González, Manuel 'Manny' Corpas, Enrique Burgos Jr., Andy Otero, Ernesto Silva, Ernesto Glasgow, Carlos Teller, Luis Mateo, José Escalona, José Ortega, Jonathan Gálvez y Ángel Cabrera.Receptores: Rodrigo Vigil y Víctor Moscote.Cuadro interior: Gerald Chin, Edgar Muñoz, Javy Guerra, Allen Córdoba, Elmer Reyes, Keury de la Cruz.Jardineros: Rodrigo Orozco Jr., Jhonny Santos, Ángel Reyes, Jonathan Gálvez y Jilton Calderón.Manager: Manuel Rodríguez.