La historia de Panamá en la Serie del Caribe: pioneros, ausentes y con dos títulos

Panamá dirá presente en la Serie del Caribe Jalisco 2026, con un equipo muy competitivo, con peloteros de experiencia de la talla de Johan Camargo, Christian Bethancourt, Rubén Tejada, Paolo Espino, entre otros y jóvenes prospectos como Adrián Sugastey y Ryan Burrowes. Los Federales de Chiriquí serán quienes representen a Panamá en México, y apuntan a emular lo hecho por el Carta Vieja y los Toros de Herrera; conquistar el tercer título para el país. Los dirigidos por José Mayorga no la tendrán nada fácil, pues se verán las caras ante los mejores equipos de las ligas profesionales de Puerto Rico, República Dominicana y el anfitrión, México. Tal vez la no realización de la temporada de PROBEIS, podría afectar el rendimiento del equipo, pero contrario a eso, Mayorga ha llamado a peloteros que estuvieron activos en las diferentes ligas invernales y sistema de ligas menores para así poder conformar un equipo de alto nivel.

Panamá, presente desde el inicio

Cuando el béisbol se afianzaba en el país, nacía la primera Serie del Caribe en La Habana, Cuba, en el año de 1949. Panamá estuvo presente en esa primera edición que marcó el inicio del béisbol profesional caribeño a nivel de clubes. En aquella época, Panamá contaba con una liga profesional muy fuerte y competitiva, capaz de enfrentar sin complejos a los equipos de Cuba, Puerto Rico y Venezuela; también pioneros de esta primera edición. Los Alacranes de Almendares (Cuba) fue el primer equipo campeón del torneo.

El primer título de Panamá

Se jugaba la segunda Serie del Caribe, ahora en San Juan, Puerto Rico; y fue ahí donde Panamá conquistaba su primer título del caribe con el equipo Carta Vieja Yankees. Fue un título que marcó para siempre la historia del béisbol profesional del istmo.

Si bien el equipo estaba compuesto en su mayoría por peloteros norteamericanos, ahí destacaron los panameños Vivert “Webbo” Clark y Pat Scantleburry. Roster del Carta Vieja Yankees (1950): Lanzadores: Chet Brewer (ganador del juego decisivo), John Fitzgerald, Pat Scantlebury (panameño), Vivert Clarke (panameño), Jean-Pierre Roy, Tony Jacobs. Receptores: Roy Easterwood y Stan Andrews. Cuadro interior: Spook Jacobs, Bob Ried, Joe Tuminelli, Al Leap, Frankie Austin. Jardineros: Dick Burgett, Dale Lynch y Thad Cieslak. Mánager: Wayne Blackburn. Aquel título no solo fue una victoria deportiva, fue una afirmación de identidad y poderío panameño, ya que Panamá, siendo un país pequeño, podía reinar en el escenario más exigente del béisbol regional. Esa corona se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y en una referencia obligada para las futuras generaciones. Panamá fue el anfitrión del torneo varias veces, organizando el evento en 1952, 1956 y 1960, en el histórico Estadio Juan Demóstenes Arosemena. En 1960, el equipo Marlboro fue el subcampeón, detrás de los campeones Elefantes de Cienfuegos (Cuba). Ese año quedó marcando como el final de un ciclo. Tras esa edición, las tensiones políticas en la región y la disolución de la liga profesional cubana, arrastraron al torneo a un limbo por 10 años y a Panamá a una ausencia que duraría 59 años.

Décadas de ausencia

Panamá atravesó un largo período fuera del torneo. Cambios en el formato de la Serie del Caribe, la desaparición temporal de la liga profesional y las dificultades estructurales, fueron fundamentales para la no participación. Sin embargo, el béisbol panameño nunca dejó de ser respetado, pero los peloteros panameños siguieron brillando en diferentes ligas extranjeras y en las Grandes Ligas, manteniendo viva la reputación del país como una tierra beisbolera.

El milagro de 2019: Los Toros de Herrera

El regreso de Panamá a la Serie del Caribe no fue planeado, fue el destino. En enero de 2019, la Serie del Caribe estaba en crisis; la sede original (Barquisimento, Venezuela) fue cancelada por la inestabilidad política que atravesaba el país. Fue entonces cuando Panamá alzó la mano y, en apenas una semana, organizó el evento; eso sí, participaría como invitado. Los Toros de Herrera, campeones de PROBEIS, sorprendieron a todos los expertos y con un equipo que mezclaba a veteranos y prospectos de aquel entonces como Javy Guerra (nombrado MVP), Panamá asombró al mundo al derrotar 3-1 a los Leñadores de Las Tunas (Cuba) en la gran final celebrada en un estadio Rod Carew abarrotado por miles de fanáticos que disfrutaron ese segundo título de Panamá en la Serie del Caribe después de tantos años. Fue una hazaña sin precedentes, tras casi seis décadas de olvido. Panamá volvió a la cima del Caribe, no por sorpresa, sino como heredera legítima de su historia. Roster de los Toros de Herrera (2019): Lanzadores: Harold Araúz, Anefernee Benítez, Oriel Caicedo, Gabriel Ramos, Severino González, Manuel “Manny” Corpas, Enrique Burgos Jr., Andy Otero, Ernesto Silva, Ernesto Glasgow, Carlos Teller, Luis Mateo, José Escalona, José Ortega, Jonathan Gálvez y Ángel Cabrera. Receptores: Rodrigo Vigil y Víctor Moscote. Cuadro interior: Gerald Chin, Edgar Muñoz, Javy Guerra, Allen Córdoba, Elmer Reyes, Keury de la Cruz. Jardineros: Rodrigo Orozco Jr., Jhonny Santos, Ángel Reyes, Jonathan Gálvez y Jilton Calderón. Manager: Manuel Rodríguez.

El presente de Panamá en la justa caribeña

Tras el título de 2019, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe reconoció la solidez del béisbol de Panamá, permitiendo participaciones constantes en los siguientes torneos: San Juan 2020: Fueron los Astronautas de Chiriquí ,el segundo equipo de Panamá en participar en la Serie del Caribe tras el regreso en 2019. Se ubicaron en el quinto lugar. Mazatlán 2021: Los Federales de Chiriquí llegaron a las semifinales, cayendo en un emocionante compromiso 4 a 3 ante las Águilas Cibaeñas quienes se coronaron en esa edición. Santo Domingo 2022: Los Astronautas de Los Santos fueron los representantes de Panamá y se ubicaron en el quinto lugar. Caracas 2023: los Federales de Chiriquí volvieron a la cita caribeña nuevamente, donde se ubicaron en una discreto sexto lugar. Miami 2024: Nuevamente los Federales de Chiriquí repitieron como los representantes de Panamá, donde consolidaron el prestigio del béisbol panameño en el toreo. Cayeron en las semifinales por marcador de 4x1 ante los Tigres del Licey de República Dominicana. Panamá terminó en el tercer lugar tras vencer a Curazao (Curazao Suns), demostrando su poderío en el LoanDepot Park de Miami.

Tras un año de ausencia, Panamá está de regreso nuevamente

Luego de ausentarse en 2025, Panamá se prepara para su participación en la Serie del Caribe Jalisco 2026. Serán -como casi es costumbre- nuevamente los Federales de Chiriquí quienes dirán presente, pese a que este año no se realizara la liga por temas económicos. Los Federales tienen un objetivo muy claro, lograr el tercer título de Panamá.

El reto de PROBEIS