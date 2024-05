De las cinco veces que ha corrido en este GP, Leclerc, nunca ha conseguido un podio, tan solo ha logrado dos Poles Position. “Un podio en casa no valdría, el segundo y el tercer puesto no son posiciones que emocionen. La victoria debe ser nuestro objetivo. Hemos visto lo cerca que estamos de Red Bull y McLaren en clasificación y sabemos lo importante que es aquí”.

Este circuito tendrá un especial significado para el corredor Charles Leclerc. El piloto de 26 años es el único monegasco que corre en la F1, por lo que disputar este premio en las calles en las que creció lo hace especial, aunque los resultados en las últimos cinco ediciones de este GP no le ha acompañado a la escudería de Ferrari, y así lo confirmó el piloto en conferencia de prensa previo a las prácticas.

“Hay que juntar todo y si salimos desde la pole tendremos posibilidades de conseguir lo queremos, la victoria. Nunca han salido las cosas cómo me hubiera gustado aquí, pero trabajamos de la mejor manera posible. Esperamos que este fin de semana sea el adecuado”, expresó Leclerc.

En el 2018, cuando disputó por primera vez el GP de Mónaco, Leclerc finalizó en la 18° posición luego de haber sufrido una colisión. Un año más tarde, en el 2019, tuvo que ser retirado de la carrera luego de que el monoplaza sufriera daños tras una colisión y no pudo volver a la pista. En el 2020, nuevamente tuvo problemas en el GP y no pudo tan siquiera empezar la carrera por un problema en el semieje del auto.

“En Mónaco empezamos todos de cero pero no creo que sea muy diferente a las últimas carreras. Sin embargo, puede haber sorpresas. Tendremos que ver cuánto más fuertes somos en comparación a los demás pero me sorprendería al menos no estar luchando por la pole”, afirmó Leclerc.