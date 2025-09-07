Los Juegos Ancestrales, gran oportunidad para observar potenciales atletas indígenas

Debido a su pasado como atleta, Jiménez pudo vincularse con la federación de lucha, y hoy como técnico lidera un grupo que es invitado a los diversos torneos de la organización.'Una vez me trasladé a Gunayala, aproveché para conocer las diferentes islas y traer jóvenes que habían practicado conmigo, a competir a Panamá. Allí recibimos apoyo de la federación, que nos invitó a participar en sus eventos como Gunayala', apuntó.'Nosotros desde muy niños estamos haciendo ejercicios a lo mejor sin darnos cuenta, y tenemos muchas habilidades porque tenemos una libertad que en otros lugares no existe, que nos permite hacer deporte en cualquier lugar', destacó.Durante las competencias federativas, uno de sus pupilos, Anthony Palacios, pudo destacarse, por lo que ha sido considerado para formar parte de la preselección de la lucha olímpica. Actualmente en Gunayala prepara atletas en la especialidad de lucha en playa, principalmente, algo que ha replicado en Darién, y que les gustó a los dirigentes del Comité Olímpico de Panamá (COP) cuando les presentó el proyecto.'Al COP le ha gustado la idea y probablemente salga algún presupuesto para apoyarnos, pero sería importante que el Instituto de Deportes se involucrara', precisó.