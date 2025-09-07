Los Juegos Ancestrales, gran oportunidad para observar potenciales atletas indígenas

En los juegos olímpicos de Estocolmo (Suecia) en 1912 llamó la atención el atleta estadounidense Jim Thorpe, debido a que dominó las pruebas de pentatlón y decatlón, siendo la primera y única vez que se registró esta hazaña.

Los orígenes de Thorpe, despojado de sus medallas al descubrirse que había jugado béisbol profesional, provenían de las tribus Sauk y Fox, algo que tampoco se había dado en la historia del deporte estadounidense.

Hoy, es muy común que atletas de orígenes indígenas sean integrados a las selecciones nacionales de sus respectivos países, pero en esos tiempos era un tabú, por toda la historia que rodeaba a los pueblos originarios.

Las mentalidades y las normas se fueron abriendo con el tiempo, y lo que fue un impedimento no formal de participación en el pasado se convirtió en una oportunidad, al aprovecharse las características idóneas de este nuevo grupo de atletas.

Panamá no ha sido ignorante de estos movimientos con sus grupos originarios indígenas en materia deportiva, aunque muy tímidamente porque nunca se le ha prestado el apoyo ni en forma económica ni de infraestructura.

Para el profesor guna Darnelo Jiménez es posible que esta situación acontezca, porque a ellos siempre se les ha visto como una comunidad que ven al deporte, como una recreación y no como algo mucho más serio.

“Creo que esto tiene que ver con las leyes. A los pueblos indígenas dentro de Pandeportes nos tienen como algo recreativo, pero eso podría mejorar si, entre otras cosas, se mejoran las instalaciones deportivas y se construyen otras”, dijo.

“Gunayala es el único lugar donde Pandeportes no tiene una oficina ni un presupuesto, aunque nosotros también tenemos algo de responsabilidad, porque no nos vemos como deportes competitivos sino recreativos y por ello nos dan algunos balones y nos sentimos contentos”, expresó.

Jiménez trabajó cuatro años en Gunayala, donde conformó en diferentes islas grupos de lucha olímpica, deporte que practicó por varios años e incluso representó a Panamá en varias competiciones.

También involucrado en el trabajo técnico de quienes participan en los Juegos Ancestrales Indígenas, también entrenó a otros jóvenes en el canotaje y el juego de la soga.

“Somos pequeños y tenemos la fisonomía para varios deportes, en el caso de los gunas y emberá podemos participar en las pesas y la lucha olímpica”, señaló Jiménez al tiempo que destacaba la figura del profesor Narciso Orán, un guna que destacó en las pesas en los años 70.

“El ser pequeños nos da una ventaja en estos deportes, solo hay que llevarlos de la mano y analizar cómo estamos, para mejorar deportivamente nuestros pueblos indígenas”, añadió.