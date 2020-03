El movimiento paralímpico, satisfecho con aplazamiento a 2021

El aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio del verano de 2020 a una fecha aún por concretar en 2021 ha sido bien recibida por el movimiento paralímpico internacional, que destaca la importancia de frenar el coronavirus a nivel global y garantizar la salud de todos los deportistas.

La estadounidense McKenzie Coan. EFE/José Méndez/Archivo

La nadadora estadounidense McKenzie Coan, triple medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, reconoció que los últimos días estuvieron “llenos de incertidumbre para todos los atletas de todo el mundo” por no saber cuando se celebraría el evento.

“Al principio, el aplazamiento fue una palabra difícil de escuchar y pronunciar, pero al dar un paso atrás y ver lo que está pasando en el mundo, debemos darnos cuenta de que esta decisión es la única manera de proceder. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión de retrasar los Juegos de Tokio por un año”, escribió McKenzie en sus redes sociales.

El nadador brasileño Daniel Dias, ganador de 24 medallas en los últimos tres Juegos Paralímpicos, calificó la decisión de “sabia”.

“¡Japón, nos veremos en 2021! Gracias al Comité Olímpico Internacional por la sabia decisión. Me siento más tranquilo y motivado a participar en estos Juegos en Tokio”, dijo el deportista brasileño.

La británica Gemma Collis McCann, que compite en esgrima, lamentó el aplazamiento aunque reconoció que era la mejor decisión.

“Como atleta, es una pena que los Juegos Paralímpicos se pospongan hasta el 2021, pero a pesar de todo el trabajo que se ha hecho para estar listo para este año, estoy muy contenta de que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico, junto con el Comité Organizador de Japón, hayan hecho lo correcto”, señaló.

La jugadora de voleibol estadounidense Kaleo Maclay declaró que “la adversidad no es algo nuevo” para su equipo y subrayó que los Juegos es “algo que une a todo el mundo, por lo que la salud y la seguridad siempre será más importante”.

El campeón mundial de lanzamiento de jabalina indio Sandeep Chaudhary aseguró que la salud de los atletas debe ser la prioridad principal para poder celebrar unos Juegos.

“Más allá de que hemos estado entrenando durante los últimos cuatro años para los Juegos de este verano, el crecimiento de la pandemia hizo necesario que se tomara una decisión así. Hay muchos atletas que no han tenido la oportunidad de entrenar en estos días complicados y tiene que haber una competición justa”, apuntó.

La campeona del mundo de ciclismo en bici de mano, la alemana Annika Zeyen, aseguró que “la crisis humanitaria demandaba un movimiento de tal magnitud”.

“En la situación actual el deporte no es una prioridad, así que el año que viene el objetivo será el mismo”, dijo Zeyen.

La italiana Beatrice Vio, que compite en esgrima en silla de ruedas, reconoció que no hay tiempo para lamentarse ni quejarse sino para estar juntos por una causa mayor.

“Soñamos con ellos durante mucho tiempo y de repente todo se reinicia. Estoy triste, por supuesto, pero con razón. No nos quejemos del tiempo perdido y no olvidemos quién, ahora y en los próximos días, luchará por no perder algo más grande. Lo conseguiremos”, declaró.

El piragüista británico Ian Marsden, el popular canoísta británico, dijo que “hay que seguir alcanzando objetivos más grandes en los próximos meses”. “Mientras tanto, hay que mantener la seguridad, que es la prioridad y devolver ese apoyo a mi esposa, que trabaja en la primera línea para frenar el coronavirus”, comentó.

El tenista serbio Novak Djokovic lamentó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos al año 2021 a causa de la pandemia del coronavirus aunque consideró que, dada la situación, la decisión es “la correcta”.