La historia y hazañas detrás del luchador Alvis Almendra

El panameño Alvis Almendra nació el 30 de octubre de 1987, en la provincia de Veraguas. Desde joven quiso ser deportista. Empezó su caminar en el boxeo y luego se preparó para ser luchador, sin pensar que más tarde sumaría diversos reconocimientos.

En los Juegos Centroamericanos, en San José, Costa Rica, se llevó la medalla de oro, en 2013. Posteriormente, en los Juegos Panamericanos, en Toronto, Canadá, se alzó con la medalla de plata, en 2015.

En 2016 logró quedarse con la medalla de bronce en el certamen panamericano que se realizó en Texas, Estados Unidos, y en 2019 obtuvo la medalla de bronce en los XVII Juegos Panamericanos, en Lima, Perú.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Almendra nos contó sus inicios en la lucha, detalló cómo es su preparación física y psicológica durante el confinamiento.

¿Cuándo decidiste que querías ser luchador?

Como a los 10 años de edad empecé a practicar boxeo. Desde pequeño me han gustado los deportes de combate, pero en el boxeo, en esa época, no se concretaban los entrenamientos ya que a esa edad era difícil porque había pocos niños que practicaban ese deporte. En la lucha por competir, un señor del barrio llamado Julián Reina dirigió mis pasos como luchador. En ese momento jamás pensé que llegaría a tener medallas en los Juegos Panamericanos.

El atleta panameño se desempeña en el estilo libre y grecorromano de lucha olímpica. Cedida

¿Quién es tu referente en esta disciplina?

Mi referente es Herminio Hidalgo, un atleta olímpico. También Samuel Arroyo que fue uno de los luchadores que tuvo que elegir entre los estudios o dedicarse al deporte; al final decidió por su preparación académica y lastimosamente no pudo demostrar todo el potencial que tenía en este deporte. Él siempre ha sido mi referente; me gustaba verlo entrenar.

¿Cómo te preparas durante la cuarentena?

Desde el día uno me he mantenido entrenando. Al principio pensé que el confinamiento solo duraría tres o cuatro semanas y enseguida regresaría al gimnasio, pero todo se ha ido extendiendo. No he dejado de prepararme desde casa con discos, barra y soga.

¿Qué rutinas contemplan tus adiestramientos?

Mi rutina es de etapa general; hago trabajo de fuerza, resistencia... Todo en base a la lucha. Nosotros, los que nos desempeñamos en esta disciplina, no nos enfocamos tanto en el ejercicio físico, sino en aumentar fuerza y resistencia.

En cuanto a tu preparación psicológica... ¿qué haces para cuidar tu mente?

En este caso, lo hago por mi cuenta diariamente. Pienso que el principal psicólogo de un atleta es uno mismo, porque si te crees todo lo que tienes en la mente para hacerlo, en el futuro lo haces.

¿Cuál ha sido el desafío más grande que te ha tocado enfrentar a lo largo de tu carrera deportiva?

Mi reto más grande ha sido los Juegos Panamericanos, ya que para ganar una medalla de estas hay que prepararse arduamente de la mano de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, con un preparador físico-táctico que te acompañe en el camino. En Panamá es difícil, porque no tenemos esos recursos.

¿Cómo ves el relevo generacional? ¿Crees que hay jóvenes interesados en la lucha?

Sí hay relevo generacional, solo que los muchachos necesitan mucho apoyo. Hay suficiente talento en la disciplina de lucha en Panamá. Ahora se están acercando los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay atletas destacados que están esperando su oportunidad, pero en realidad es difícil obtener resultados sin apoyo. Gracias a Dios he tenido la dicha que he podido tener resultados, y el Instituto Panameño de Deportes me está apoyando con una beca de alto rendimiento con la que puedo comprar mis implementos y tener una buena alimentación.

¿Hace falta captar más talentos?

Considero que los talentos se deben captar en las escuelas, ya que eso se ha perdido. Ahora lo que se espera es que los atletas lleguen a los gimnasios. Para sumar a más muchachos en este deporte debe ser desde los colegios, en la materia de educación física. Hay que ir por esa dirección para guiarlos y apoyarlos desde el inicio de su carrera.

Si tuvieras que dar una propuesta para mejorar el deporte en Panamá, ¿cuál sería?

Mi propuesta iría dirigida en lo que acabo de mencionar: buscar talento en los colegios. Hay que incentivar a los niños para que desarrollen esa etapa deportiva y vean esto como un camino prometedor para su futuro.

Descríbenos cómo es tu otra faceta profesional.

Pertenezco a la Policía Nacional desde 2015, después que obtuve la medalla en Toronto. Ellos me han apoyado al 100% con mis entrenamientos con un solo objetivo, que es conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En estos momentos me estoy enfocando en mis adiestramientos para lograr esta meta.

¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo?

Mi objetivo a corto plazo es trabajar día a día para estar preparado para cualquier evento que se aproxime. A mediano plazo es obtener mi clasificación a los Juegos Olímpicos y a largo plazo tengo los Juegos Centroamericanos y del Caribe; espero que se dé la oportunidad de retirarme en mi país, pero primero se debe gatear y luego caminar; veremos qué pasa más adelante.