Vivir del deporte es un anhelo que no se escapa del pensamiento de la atleta panameña Suzette Murillo, de 25 años de edad.

La panameña es campeona femenina -49kg Panamericano de la JIIF 2018. Cedida

Murillo se desempeña en la disciplina de jiu jitsu. Su tenacidad la ha llevado a merecer reconocimientos como: campeona femenina -49kg Panamericano de la JIIF 2018 y campeona femenina -55kg Panamericano de la UAEJJF 2018. También es corredora; en este deporte ha logrado subirse al podio en dos ocasiones.

Durante una entrevista, vía telefónica con La Estrella de Panamá, Murillo confesó que no siempre quiso dedicarse al deporte. Hace 10 años la historia de esta joven pintaba un panorama alejado de este ámbito, que luego de un giro inesperado se convirtió en su verdadera pasión.

“Durante mi etapa escolar ni siquiera me gustaba participar en mis clases de educación física. En 2012 ingresé al 'Verano Feliz', un programa del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), y aquí practicábamos diversas disciplinas. El propósito por el cual ingresé fue para socializar e hice amigos quienes me explicaron de qué trataba el jiu jitsu, y una vez que asistí a los adiestramientos, no deje de acudir”, evoca la atleta que afirma que “esta disciplina es un sueño hecho realidad. Mi meta es representar y traer medallas a mi país en competencias mundiales”.

En cuanto a las carreras deportivas, sostiene que incursionó en 2015. “Un grupo de corredores de una universidad me invitó a ejercitarme. Ese día corrí 5 km y en ese momento nació una nueva pasión, correr. Luego decidí seguir preparándome y fui mejorando mi ritmo promedio por km. Más tarde, me entrené con expertos en esta disciplina. Hasta el año pasado fue que logré obtener medallas en diferentes competencias”.

Templanza y lucha son palabras que caracterizan el espíritu deportivo de Murillo, quien busca inspirar a otras personas a dejar el sedentarismo y a apostar por la preparación física, sobre todo en esta cuarentena.

“Considero que mi historia puede motivar a otras personas. Era una chica a la que no le gustaba el deporte y ahora esto forma parte de mi día a día. El deporte me ha ayudado a superar pruebas físicas y emocionales; y no solo eso, me ha cambiado la vida: me inspiró a estudiar nutrición”, comenta Suseth, quien en 2019 decidió poner un alto al deporte para formarse en su carrera.

“Estudiar esta profesión me ha ayudado a conocer mejor mi cuerpo. He dejado los alimentos que no me dejaban elevar mi masa muscular y que no me aportaban la energía adecuada. Es una fortuna que pueda combinar la nutrición con el deporte”, expresa.

Desafíos y logros

Pese a solo tener una estatura de 1.51 mt y una masa corporal de 110 lb, Murillo no conoce la palabra temor: no le ha importado combatir con atletas que doblan su peso.

Murillo inició en el jiu jitsu en 2012. Cedida

“Cuando comencé en el jiu jitsu me sentía indefensa, no fue fácil enfrentarme con personas que tenían mayor peso y altura que yo. Creo que esto fue lo que me motivó a perfeccionar mi técnica”, expone.

Murillo reconoce que a diferencia del jiu jitsu, cuando se corre, la situación cambia porque esta vez la batalla no es contra el oponente, sino contra uno mismo. Dice que la persona que compite debe “dar el todo por el todo” para progresar sin fijarse en los demás, debido a que cada corredor tiene una realidad de preparación distinta.

“Mi objetivo cuando empecé a correr era mejorar mis tiempos, y efectivamente lo logré. Mi marca al comienzo era de 6 minutos y medio, luego la reduje a 5 minutos, todo esto con trabajo y mucho esfuerzo. Una realidad es que todo lo que se aprende en el deporte también se aplica en la vida diaria y una de ellas es la superación constante, saber que no hay límites, y seguir tus sueños”, acota.

En cuanto a sus triunfos, destaca que el reconocimiento más memorable para ella ha sido ser campeona femenina -55kg Panamericano de la UAEJJF 2018. “Me gusta ir siempre por el primer lugar, pero en esta competencia siempre había logrado el segundo puesto hasta que, al fin, ese año pude obtener la medalla de oro. Esta fue mi última competencia como cinta azul, luego me ascendieron a cinta morada”.

Un panorama desalentador

La panameña reprocha la falta de apoyo a los atletas locales. “Muchas veces nos cortan las alas”, lamenta.

Murillo afirma que el jiu jitsu actualmente no cuenta con el soporte suficiente por parte de las autoridades correspondientes y le preocupa que esto afecte directamente a los deportistas.

“Puedo dar un ejemplo de un caso cercano y es el mío. Cuando me tocó representar a Panamá en un torneo internacional de jiu jitsu, Pandeportes no me brindó el apoyo, pese a que ya estaba clasificada al mundial, en Suecia. Ellos simplemente no me mandaron. Tuve una preparación por 11 meses. Ver como este sueño se hacía trizas me desmotivó totalmente”, dice.

“En Panamá solo hay apoyo para los que tienen influencia en el ámbito deportivo. Los atletas que no son proactivos y no cuentan con una red de contactos, es difícil que obtengan patrocinio. Reconozco que no soy la única que ha pasado por esta situación, sé que esto ocurre en otras disciplinas”, indica.

Para erradicar este problema, la atleta propone unir fuerzas para evitar el favoritismo y hacer los procedimientos de manera objetiva. “Tiene que haber una buena relación entre la Asociación Panameña de Jiu Jitsu y todas las academias privadas. En Panamá hay muy buenos deportistas que practican en esos centros, pero no están dentro de la selección nacional porque no quieren mezclarse con entidades públicas para evitar incumplimientos y desaires, como me ocurrió a mí”.

Metas

“Uno de mis objetivos es preparar a otros jóvenes en el futuro. Pero primero quiero ahorrar para ir al exterior y prepararme con los mejores entrenadores internacionales”, dice.

Murillo, antes de despedirse, quiso brindarle un consejo a todos los jóvenes que estén o deseen incursionar en el ámbito deportivo. “Como primer paso deben explorar varias disciplinas hasta que encuentren la que les gusta. No hay que practicar un deporte por presión o porque esté de moda. Deben dejar atrás la presión por querer sobresalir, porque esto lleva a la frustración. La idea es superarse a sí mismo”.

Una realidad que acoge la atleta es que aquellos que estén dando sus primeros pasos, deben saber que “no existe el éxito microondas, todo lo bueno toma tiempo y va de la mano con el esfuerzo”.

Para la corredora, lo más importante en el deporte es disfrutar del proceso de aprendizaje. “Esta es la etapa más bonita. Al momento de entrenar debes visualizarte en el torneo, porque es allí donde se verán los resultados de las gotas de sudor derramadas durante la preparación”.