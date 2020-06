Héctor Cención: 'Hay que apoyar más al atleta y creer en el relevo generacional'

Humildad, esfuerzo y disciplina son las características que destacan a Héctor Cención, un karateka panameño de 21 años que ha decidido mostrar la mejor cara de Panamá.

En una entrevista telefónica, Cención narra que incursionó a los nueve años en el karate, junto a su hermana. Su madre fue quien los inscribió para recibir clases sabatinas. “Nada fue como pensé, al principio no me gustó. Sin embargo, cuando tenía 13 años fui a una competencia en Boquete, provincia de Chiriquí, y vi a los mejores atletas de Panamá y pensé que quería ser como ellos y superarlos con trabajo y dedicación”.

El atleta cuenta que en ese entonces se entrenaba en la Academia de la Policía Nacional, en Ancón (trabaja allí actualmente), y después se trasladó a una escuela ubicada en la plaza 5 de Mayo. “En ese lugar empecé a practicar hasta que formé parte de la selección nacional. No me interesé en otros deportes. Siento que el karate me escogió a mí”.

Cención también se desempeña como entrenador, “en la Policía Nacional de Ancón trabajo como instructor deportivo. Ahí me encargo de ayudar a los agentes nacionales con las pesas y demás. También tengo una academia donde imparto clases gratuitas a niños. A pesar del coronavirus, continúo presentando las clases a través de Zoom”.

Contra los obstáculos

“Uno de los retos superados fue vencer a mis compañeros de la academia. Esa fue la parte más difícil, porque todos eran campeones. En ese caminar de formación, también me tocó lidiar con el menosprecio, pero esto no me desmotivó”, relata Cención, quien agrega que en 2017 enfrentó otro desafío que puso a prueba su fortaleza física y mental.

“Traté de ir a un Campeonato Panamericano en Argentina, en la categoría sub-21, sin tener apoyo de la Federación Nacional de la pasada gestión. Me dijeron que para asistir, debía pagarle a un entrenador, ir con compañeros, y me reiteraron que iba a perder porque no había ganado un Panamericano. Solo un Centroamericano. Pese a esto, me arriesgué y busqué apoyo en los medios de comunicación. En ese momento sabía que podía ganar enemistades. Pero la fe en Dios fue más grande. Entonces me fui solo al campeonato y obtuve la medalla de oro. Allá recibí apoyo por parte de los entrenadores de Costa Rica. Sabía que las probabilidades de ganar eran bajas, pero decidí arriesgarme y me alegra haberlo hecho”.

Los retos del atleta continuaron y ese mismo año sufrió un trauma craneoencefálico que lo dejó fuera de combate por un largo periodo. “Durante mis entrenamientos me proyectaron una caída y me golpeé muy fuerte la cabeza y la espalda. Como resultado, tuve ese trauma y un latigazo. Recuerdo que no pude pelear por dos años y tampoco practicar karate por varios meses”, comparte Héctor, quien añade que no fue fácil empezar de cero, sin embargo, decidió resurgir con más fuerza.

“Mi sueño de superarme como atleta, de demostrarle a mi país que sí podía lograrlo y luchar contra las voces que me dijeron no lo lograría, fue lo que me motivó a continuar. Todo este proceso lo dejé en manos de Dios”, sustenta.

Constancia y enfoque

“Entreno con mi sensei por videollamadas. A veces solo. En este confinamiento he competido de forma virtual con otros atletas del mundo. Me he dedicado a hacer de todo un poco”, comenta el karateca, quien obtuvo la medalla de bronce en kata en el mundial de karate virtual, donde se midió con 32 competidores.

Desde 2017, Cención lleva tres campeonatos centroamericanos. Con 16 años empezó a ganar en la categoría de adultos. En 2018 ganó la medalla de plata en el evento kata masculino en los Juegos Suramericanos celebrados en Cochabamba, Bolivia. En los Juegos Panamericanos de 2019, celebrados en Lima, Perú, ganó una de las medallas de bronce en el evento de kata masculino.

El atleta también ha ocupado la posición número uno en el ranking mundial de torneos realizados en plataformas digitales de la World Karate Federation (WKF).

Cención menciona que al momento de competir no basta con la preparación física, también se deben trabajar las herramientas psicológicas para que los factores externos no influyan en los resultados. “Considero que los atletas que han pasado por situaciones más difíciles, son aquellos que se esmeran por ganar más medallas. Provengo de un hogar con carencias, donde el piso era de tierra y mi casa era una estructura de madera. A los nueve años me tocó recolectar latas para poder comprarme mi uniforme de karate. En el deporte vi una oportunidad para superarme y no quise desaprovecharla. Lo que me pasó en el Campeonato Panamericano, en Argentina, –de ir sin apoyo– solo fue una prueba más que sabía que debía vencer. Solo pensaba que quería superarme y salir adelante”.

Una transformación en el deporte

“Lo que hace falta cambiar en Panamá es la política deportiva. Se debería mirar al atleta que va surgiendo y tiene esas características para obtener medallas. Pero lastimosamente en el país el apoyo es escaso y no se hace mucho en realidad. Hay que apoyar más al atleta y creer en el relevo generacional. Por otro lado, si un deportista gana una medalla de oro en Juegos Codicader le dan una beca de $200 mensuales; pero si ganas medalla de plata o bronce, no te apoyan. Eso desmotiva al atleta. Si no se puede otorgar un soporte económico, lo ideal sería que se le respalde con los implementos deportivos”, expone el karateca, quien asegura que una de sus mayores preocupaciones es la salud de los competidores locales.

“Los deportistas en Panamá no tenemos seguro médico y tenemos que arriesgar nuestra salud en caso de tener una lesión. A veces no tenemos apoyo de la empresa privada, porque es cierto que el gobierno no lo puede cubrir todo. Eso ocasiona que se compliquen muchas cosas. En otros países, si se gana una medalla en un torneo importante, todas las empresas te apoyan, sin embargo, aquí no te prestan atención, a menos que ganes una medalla olímpica. Hay que creer y proteger más a los deportistas”, declara.

Con respecto a la lesión craneoencefálica que sufrió en 2017, detalla que en ese entonces la dirección que regía el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) le otorgó una carta para que le hicieran los exámenes que requería. “Como no tengo seguro, me fui al hospital Santo Tomás, y un doctor me dijo que le pidiera a la institución una carta donde explicaran mi situación y especificaran que yo era atleta. Luego de darme este documento fue que me proporcionaron el diagnóstico. Pero ¡ojo! tuve que movilizarme para que no me cobraran y me dieran la ayuda, porque la resonancia tenía un costo de $500”.

Cención espera que con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, en 2022, las condiciones de las instalaciones deportivas mejoren. “No he visto acción porque estamos en medio de una pandemia y todo se ha paralizado, pero si logran hacer todo de manera correcta, será un enorme beneficio para el deporte a largo plazo. También aumentará el turismo, y despertará el interés en los jóvenes. Además, se fomentará la cultura deportiva”.

El karateca admite que el deporte le cambió la vida y espera que, al igual que a él, esto ayude a muchos jóvenes que provienen de zonas con alto riesgo social. “El deporte me dio esperanza, aquí aprendí que podía superarme y lograr mis objetivos. Considero que se debe hacer un mejor trabajo de difusión de otras disciplinas, para que los jóvenes no crean que solamente el fútbol, el béisbol y el baloncesto son los mecanismos para salir de la pobreza. Una vez se cambie la mentalidad en todos los sectores, tendremos buenos resultados. Necesitamos una ley que ampare a los deportistas”.

En cuanto a su compromiso social, Cención indica que junto a la Fundación Toribia Rodríguez de Escudero repartió recientemente 40 bolsas con comida a niños de las escuelas Domingo Faustino Sarmiento de San Isidro, centro educativo básico general Manuel Belgrano y General José de San Martín, en el sector de La Fula, en Torrijos Carter.

Por último, el atleta comparte que está enfocado en seguir mejorando su técnica y agrega que uno de sus objetivos es lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.