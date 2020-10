Nadal: "He dado un paso adelante"

El español Rafael Nadal aseguró que su victoria ante el italiano Stefano Travaglia, 6-1, 6-4 y 6-0, fue "el mejor partido" en lo que va de torneo, contra "el rival más exigente", frente al que dio "el paso adelante que había que dar".

"Ha sido mi mejor partido. Era el rival más exigente de los tres que he tenido, un buen jugador de tierra, que ha ganado buenos partidos", dijo el español.

"He sacado un resultado muy bueno y si he ganado así a Travaglia es que he hecho muchas cosas bien", agregó Nadal, que señaló que el italiano está en un mejor momento de juego de lo que indica su ránking de 74 del mundo.

"Era un partido importante para dar un paso adelante y lo he hecho, he jugado más agresivo que los otros días, mejor con el saque y con el revés cruzado. Él no ha jugado cómodo en todo el partido. En todo momento me he mantenido estable y he conseguido hacer muchas cosas positivas", aseguró.

Nadal, que busca su decimotercer título de Roland Garros, aseguró haberse sentido cómodo en el primer partido que juega con el techo tapado de la pista central, que se estrenó este año.

"No hay viento, esa es la realidad, el sonido es un poco diferente, pero es una pista grande, el techo está muy arriba, no es comparable a Bercy, o torneos que son bajo techo. Entra algo de aire por los lados, la sensación es distinta. Hacía frío pero no era dramático, la sensación térmica no era de tanto frío como los primeros días", comentó.

Pese a todo, aseguró que prefiere jugar sin techo porque en esas condiciones le ha funcionado "increíblemente bien" y cuando has logrado esos buenos resultados "lo que menos quieres es cambiar cosas".

Nadal se refirió a su rival por un puesto en cuartos de final, el estadounidense Sebastian Korda, que pocos minutos antes había asegurado que el español es su ídolo, hasta el punto de haberle puesto su nombre a su gato.

"Si me toman como inspiración positiva es algo halagador, estoy contento por eso, si le he servido para fuente de motivación, bienvenido sea", dijo.

"Tiene un potencial enorme, está jugando a buen nivel y tiene un gran futuro por delante. Estamos en octavos de un Grand Slam, será un partido importante para ambos y yo voy a intentar jugar al cien por cien", aseguró.

Indicó que su rival, de 20 años, que se deshizo del español Roberto Martínez por 6-4, 6-3 y 6-1, tiene "juventud y por ello un potencial que no se sabe a donde puede llegar".

"Los jóvenes pueden tener días de potencial superior a su ránking, porque están en proceso de continua evolución. Tengo que seguir el camino de hoy, que es adecuado", comentó.