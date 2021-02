Óscar Terán persigue el oro con velocidad en el Circuito Internacional de Sebring

El piloto panameño buscará la victoria en el América's Road Racing, en el Circuito Internacional de Sebring. Su padre fue Rodrigo Terán, el único panameño en correr las 24 horas de Le Mans. Cedida

Decenas de competidores, el rugir de los motores y una pista histórica, son los elementos a los que se enfrentará el piloto de carreras panameño Óscar Terán durante su participación en la América's Road Racing Series, bajo la categoría Trans Am, que se llevará a cabo en el Sebring International Raceway de Florida, desde hoy hasta el 21 de febrero.

Terán ha destacado como unos de los pilotos nacionales con mayores logros en el automovilismo a nivel internacional.

Apasionado por el automovilismo y la adrenalina, Terán compartió a La Estrella de Panamá que su pasión por la disciplina del motor nació desde que era muy joven: “Desde niño fui a ver a mi padre competir en diferentes disciplinas del motor –entre esas autos, karting y lanchas–, por lo que al estar involucrado con él, hizo que sintiera motivación por participar en estos deportes”. Ahora, tras casi dos décadas de competición en disciplinas de motor, persigue el sueño de alzarse en una serie profesional y dejar el nombre de Panamá en alto tras años de entrenamiento.

Entre sus referentes de inspiración para destacarse en el deporte de motor, el piloto destaca la mención internacional del piloto Ayrton Senna a quien admira por su dedicación. Sobre referentes nacionales, indicó que “mi lista no terminaría ya que he visto pilotos que, con prácticamente nada, han logrado resultados increíbles, pero igualmente siempre será mencionado Rodrigo Terán por sus logros, los cuales creo que no se han podido igualar”.

Aún cuando le mueve la adrenalina de estar detrás del volante, su camino para convertirse en piloto no estuvo libre de obstáculos: “Llevo compitiendo desde los 16 años, y aunque mi padre y yo estuvimos buscando la vía para llegar a desarrollar una carrera profesional en el deporte, al ser una disciplina muy costosa y con muy poco apoyo en Panamá, nos fue imposible continuar”.

Sin embargo, esto no ha frenado su continuidad en las competiciones y seguir su pasión, haciéndose campeón de carreras de autos en el segundo año de competición tras debutar en 1997.

En 2002 entró a la Racing Series en donde ganó el título de campeón novato del año y en 2003 fue campeón de la categoría Súper Turismo en Panamá, luego en 2004 debutó internacionalmente en el Fórmula Renault de México 200.

En 2005 logra ganar su primer campeonato internacional, coronándose campeón en GT3 en Costa Rica, para luego ser campeón nacional en GT1; en 2015 se integra a las carreras de Trans Am Series en Estados Unidos participando en dos series de carreras, por lo que hasta la actualidad ha sido campeón en diversos campeonatos y subcampeonatos en el deporte a motor.

Tras tantos años compitiendo, Terán ha desarrollado una rutina confiable para mantenerse activo y destacar en sus presentaciones. Actualmente, en medio de la pandemia, el piloto ha intentado mantener su práctica de karting, sin embargo, comentó que con las restricciones sanitarias “no ha sido posible”, pero al tener un simulador de carreras, ha podido entrenar y estudiar la pista a través de videos especializados de otros pilotos. “Sebring es una pista de mucha historia, en donde se realizan muchas de las competencias más importantes de Estados Unidos”, explicó el piloto, “por lo que asistir y competir dentro de la serie Trans Am es una gran oportunidad que disfrutaré mucho”.

El panameño aterrizó en Florida, Estados Unidos, el pasado 17 de febrero, y ha estado en revisiones de la pista y de su automóvil junto al equipo Breathless Pro-Racing Team en la categoría T-A de autos impulsados por motores V8 de más de 850 caballos de fuerza, que emiten el rugido icónico que solo se encuentra en Trans Am, donde se prueban los mejores pilotos de carreras automovilísticas de la región.

En esta carrera, Terán correrá con su auto antes Jaguar, pero ahora con un llamativo cambio de carrocería a Mustang de color grisáceo ceniza, el cual se sujetó a una actualización de motor cero horas y ajustes técnicos realizados en Chicago. En este se presenta la bandera de Panamá, listo para arrasar en la pista estadounidense.

Hoy, los equipos en la categoría Trans Am se dispondrán a tener prácticas sobre la pista, calentando motores para las carreras de 27 vueltas (o 75 minutos) que se llevarán a cabo dos veces este domingo, tras las clasificaciones con los equipos de TA y TA 2 mañana. “Para Trans Am estoy compitiendo para ver si logramos ser campeones de la Pro Am, un campeonato dentro de la serie Trans AM que sería de acuerdo a las seis carreras con las que participaremos”, indicó Terán.

Con cientos de carreras realizadas, Terán confiesa que en cada una “aprendo algo nuevo por lo cual casi todas, de cierta manera, marcaron mi vida y me hicieron mejorar”. Para este nuevo año, el piloto dijo estar enfocado en la serie Trans Am, y una vez que en Panamá arranque el Campeonato de Karting asistirá dentro de la categoría KZ Shifter; así mismo, remarcó estar preparando su legado a través de su hijo de 3 años, quien comenzará a dar vueltas supervisadas en la pista profesional.

Con la oportunidad de competir en el América's Road Racing, Terán reflexionó sobre su posición en este deporte y la representación panameña a nivel internacional. “Panamá ha sido bien representado, pero podría ser mucho mejor si los pilotos que salen a competir tuvieran más apoyo”, enfatizó, “actualmente hay algunos haciendo el esfuerzo de competir afuera, pero es muy disparejo el presupuesto de los panameños comparado con los otros equipos que compiten regularmente y aún así se consiguen buenos resultados, e incluso victorias en ocasiones”.

Para Terán, la importancia de perseverar en el apoyo de nuevas generaciones de pilotos panameños es inmensurable, y anotó algunos consejos para los jóvenes panameños aspirantes a ser pilotos: “Les aconsejo tener disciplina, constancia y pasión por lo que practican; aún cuando ser deportista en Panamá es algo muy difícil, las grandes oportunidades muchas veces aparecen, por eso hay grandes deportistas panameños en muchas disciplinas y algún día tendremos uno en automovilismo, como lo fue en su momento Rodrigo Terán o aún más grande”, comentó con optimismo, “posiblemente el piloto que esperamos, está actualmente dentro de las competencias de karting”.

A menos de 48 horas para intentar convertirse en campeón, Terán ya ha escrito historia al aterrizar y distinguirse entre cientos de pilotos de carrera en la región, y llevar la bandera tricolor a nuevos horizontes en el deporte de motor. La carrera final se llevará a cabo el 21 de febrero donde podría haber un nuevo campeón panameño en el Circuito Internacional de Sebring, Florida.