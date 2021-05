Héctor Cención se queda sin entrenador a pocos días del Preolímpico

El único atleta panameño de karate que busca clasificar en el Preolímpico en París (Francia) se quedó sin entrenador. Héctor Cención, quien logró posicionarse dentro de los mejores 15 —de 64— la premier league mundial de karate que se realizó en Estambul, Turquía se encuentra a la deriva.

“No voy a tener porque no hay ningún entrenador capacitado aquí en Panamá al nivel que yo estoy preparado”, respondió atletaó La Estrella de Panamá.

Biagio Rodofile, el instructor italiano, decidió no preparar al medallista desde el pasado viernes 21 de mayo por no recibir el salario que se le adeuda.

Desde hace cuatro años, Biagio Rodofile preparó de forma voluntaria a Cención pero desde el año 2019, por medio de la gestión del presidente de la Asociación Panameña de Karate, Eduardo Frías, se le otorgó “un apoyo económico” de $1,000, el cual se redujo a $500 en 2020 para luego no recibir el sustento desde junio de ese mismo año.

Eduardo Frías explicó que la organización Panam Sport otorgaba los fondos al Comité Olímpico de Panamá pero por la pandemia de covid-19 “no se pudo continuar” con el respaldo económico que estaba destinado para los entrenadores.

“Como la federación no tenía dinero para poder apoyarlo económicamente, entregamos equipo de entrenamiento para mejorar el entrenamiento de Héctor”, comentó Frías.

El dirigente agregó que sostuvo una reunión con miembros del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para resolver este problema.

La institución “vio la necesidad y accedió a realizar el pago. El problema es que no ha salido; ellos me han asegurado que el pago se realizará esta semana, lo más probable que el día lunes”, aseguró Frías a este medio.

Rodofile dijo estar al tanto de este anuncio, sin embargo, remarcó: “Hasta que no vea el cheque, no hago nada. No lo puedo hacer más porque no tengo la posibilidad económica, antes lo hacía porque tenía la entrada de la academia, mi esposa trabajaba”.

El Preolímpico se desarrollará del 11 al 12 de junio en París, pero el atleta debe estar en suelo francés desde el 6 de junio con el objetivo de obtener un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.