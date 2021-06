'Panamá deportivamente está en el fondo de un pozo': Ildefonso Lee

Lee, arquitecto de profesión, fue directivo de Pandeportes durante la administración de Ernesto Pérez Balladares. Cortesía

“Nosotros estamos en el fondo de un pozo, porque estamos haciendo lo mismo que hace 50 años”, afirmó el atleta retirado y dirigente de las pesas, Ildefonso Lee.

“En los últimos juegos Centroamericanos en Nicaragua (2017) llegamos como de quintos, cuando en mi época nos hacían los mandados, salvo en el fútbol, pero ahora nos ganan en todo”, señaló.

No obstante, aseguró que las cosas pudieran cambiar, siempre y cuando se hiciera una correcta inversión en los próximos 10 años, con un plan de desarrollo a nivel nacional.

Lee es, junto con Carlos Chávez y el campeón olímpico Irving Saladino, el único que ha logrado preseas de oro en unos juegos Panamericanos, además de múltiple ganador de otras tantas doradas en eventos del ciclo olímpico.

Precisó que una de las principales razones de la magra actuación istmeña a nivel internacional, obedece a que el deporte no tiene ninguna prioridad en Panamá.

“Hasta la fecha en que me retiré (2014), el Instituto de Deportes era un video tape de su fundación en 1973, aunque en esa época había un poquito más de apoyo porque estaban los militares”, acotó.

“El deporte en Panamá no tiene ninguna prioridad, y cuando te hablo de ello me refiero a que en el presupuesto de la nación, no hay un porcentaje definido para su desarrollo”, ahondó.

Sin programa nacional

En su opinión, la falta de un presupuesto robusto y de una mayor autonomía le ha impedido a Pandeportes contar con un programa nacional de desarrollo, que permita un patrón de trabajo aunque cambien las administraciones.

“Generalmente, cada vez que llega un nuevo gobierno, nombran a personas sin conocimiento, con un librito para hacer lo que puedan, porque principalmente no cuentan con presupuesto”, argumentó.

“Yo, que tuve 18 años como atleta y 40 como dirigente voluntario, te puedo hablar con propiedad”, expresó.

Dijo que la ausencia del mencionado plan ha estancado al deporte, porque para desarrollar plenamente a un atleta, a partir de su niñez, se necesita invertir mucho dinero.

“Es necesario desarrollar a un atleta a partir de su formación y para ello hace falta dinero para implementos, preparación, técnicos, instalaciones, y que también se permita entrar en las escuelas y universidades”, afirmó.

“Si ves a los atletas que van a las Olimpiadas, en su mayoría son los que entrenan en el exterior, con otro sistema de preparación y entrenadores con experiencia y conocimiento”, sostuvo.

“También necesitas que los deportes sean promocionados en los colegios, porque si no se hace, algunos como las pesas no llegan a ser vistos por los estudiantes y, por lo tanto, no se desarrollan, como actualmente ocurre”, expresó.

Afirmó que es necesario que se cuente con una mayor autonomía, porque al estar supeditado al Ministerio de Educación (Meduca) como entidad semiautónoma, se limita mucho su accionar.

Lee, arquitecto de profesión, fue directivo de Pandeportes durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, por lo que fue testigo del “conformismo” y “bajo perfil” con que se actuaba.

“No se atrevían a pedir para suplir las necesidades mínimas para que la institución funcionara y en detrimento, además, de las federaciones deportivas y de sus atletas”, manifestó.

Sostuvo que es una mentalidad que se ha mantenido a través de los años que, al final, va en contra del desarrollo deportivo, que no cuenta con coliseos, entrenadores ni atletas.

Urge cambio de mentalidad

Para el arquitecto Lee, quien estuvo al frente de las pesas por varios lustros, urge un cambio de mentalidad por parte del Ejecutivo, porque antes se obtenían más triunfos con menos recursos, aunque para ello tiene una explicación.

“Los países de la región, en la época en que fuimos atletas, estaban en las mismas condiciones técnicas; no había una diferencia extrema; pero ahora, los otros invierten y tecnifican su deporte, nosotros no”, aseveró.

En ese sentido, puso como ejemplo el deporte de la halterofilia en Cuba y República Dominicana, donde por razones económicas ha desmejorado el nivel de los primeros, mientras que los segundos lo han elevado notablemente, debido al apoyo gubernamental. “Para nosotros recuperarnos, tendrán que pasar 10 largos años, siempre y cuando se reciba el apoyo adecuado; de lo contrario, no vamos a salir del hueco en que estamos, salvo contadas excepciones”, aseguró.

Logros como atleta

Ildefonso Lee inició su faena como pesista en 1955 y la culminó en el marco de los Juegos Bolivarianos de 1973 en Panamá, logrando medallas en todas las competiciones internacionales, a excepción de las Olimpiadas.

Estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio (1964), México (1968) y Munich (1972), donde su mejor posición fue el noveno lugar en la primera cita.

“En Tokio fue la mejor posición que pudo obtener un atleta latinoamericano y, a pesar de ello, no estuve conforme”, señaló.

Un año después, casi que a los 38 años, se despidió del deporte en Panamá, dejando un camino inundado de preseas doradas, logradas en torneos centroamericanos y en diversos juegos regionales.

Lee, considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos en Panamá, ganó cuatro medallas de oro, una de plata y otra de bronce en juegos Bolivarianos, a partir de la competición en Cartagena en 1961.

De igual forma, dos de oro y cuatro de plata en Centroamericanos y del Caribe, desde los realizados en Kingston, en 1962; y una de oro, una de plata y tres de bronce en Panamericanos, desde los celebrados en Chicago en 1959.

Además, fue medallista de oro en el mundial máster de Salinas, Puerto Rico, en 1987.

En los años 90 fue distinguido con la orden Manuel Roy al mérito deportivo, en el grado de Gran Caballero.