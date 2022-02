Director de Marca Claro: 'El deporte es un escape; un espectáculo que todo el mundo quiere ver'

Marcaclaro.com arrancó en México, y progresivamente se extendió en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, hasta abarcar toda la región, incluyendo EE.UU. Cedida

Desde el pasado 4 de febrero, un total de 15 disciplinas de la mano de los mejores atletas del mundo han cobrado vida en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Con los ojos del mundo en uno de los eventos deportivos más importantes -además en condiciones inéditas impuestas por la pandemia- la tecnología y Youtube cobran relevancia para dar un pase directo, y en primera fila, a la afición. Esta vez, Marca Claro, a través de su canal oficial en la plataforma, ha dedicado sus transmisiones a la cobertura plena y en vivo de los juegos. Para analizar los retos de acceder a los eventos en medio de una estricta logística establecida por la capital china, platicamos con José Antonio Aboumrad, director de Marca Claro y Claro Sports, quien pronostica una buena penetración y acceso con los usuarios de Panamá, y además, defiende el buen tratamiento de la información, desde el periodismo deportivo: “Sabemos que mucha gente hace fake news para tener más clics y crecer; pero para nosotros el camino es darle valor a los deportistas, a las historias, y a que los esfuerzos sean lo que la gente quiera leer y con lo que se enganchen”.

Hasta el próximo 20 de febrero el mundo centrará su atención en los Juegos Olímpicos de Beijing, para lo que China se ha preparado de manera meticulosa enfrentando la pandemia como el gran reto. Todo será en una burbuja y no habrá acceso a nadie sin algún rol en el evento ya sea de organización o participación. ¿Cómo se ha preparado Marca Claro para el papel que desempeña con las transmisiones a través de Youtube?

Para nosotros ha sido un reto enorme. Hacer la transición tan rápido, acabando los Juegos de Tokio ahora a los Juegos de Beijing fue muy complicado en todos los sentidos; más todos los retos de la parte sanitaria y la pandemia; entonces el ejercicio ha sido muy pesado pero estamos muy contentos. Ya empezamos a transmitir. Hemos hecho muchas adecuaciones en la pandemia; el equipo que pudimos enviar es muy reducido por las mismas condiciones.

¿Qué demandan las audiencias en materia deportiva en Latinoamérica? ¿Hubo alguna merma durante la pandemia?

Los Juegos finalizarán con la Ceremonia de Clausura, programada para el 20 de febrero de 2022 Shutterstock

No, al contrario, durante la pandemia creció nuestro público de manera importante, porque la gente que estaba en casa tenía más tiempo y con el sistema del home office estaba buscando eficientizar el mismo, entonces para nosotros esto ha sido un crecimiento en usuarios; claro que se juntó con los Juegos Olímpicos de Tokio y nuestra sociedad con Youtube hizo que creciéramos de manera exponencial en usuarios y en tiempo aire. En Tokio se consumieron alrededor de 128 millones de horas de video durante las Olimpiadas; un número impresionante, y ¿por qué se dio esto? por varias razones: una, porque les dimos un evento de altísima calidad de manera gratuita; otra, porque el usuario puede decidir qué ver; antes la televisión abierta decidía por ti, pero hoy decides qué ves, a qué hora y en dónde. Ese secreto es lo que estamos haciendo, es darle al usuario el poder de decidir qué ver, en dónde y a qué hora: lo puede ver en vivo, bajo demanda, en su celular, en la aplicación, en la televisión de manera digital, en su tablet, en la oficina, en su casa, en el coche y puede ver el formato largo de la competencia o un formato más pequeño. Toda esta gama de oportunidades para que el usuario decida cómo ver los juegos es el gran éxito.

La crisis sanitaria impuso cambios en diferentes industrias. Incluyendo los medios de comunicación; ¿qué retos ven en este 2022 para mantener el interés en el pulso de la información deportiva cuando la ciencia y la covid-19 son protagonistas?

El deporte es un escape y un espectáculo que todo el mundo siempre quiere ver. Este es un año muy importante… Mundial de Fútbol, hay Juegos Olímpicos, así que creo que el deporte va a seguir siendo un eje central de la sociedad porque es donde la gente se desfoga, donde ríe, donde tiene sentimientos y pasiones. Eso va a seguir y es muy importante dárselo al aficionado; quitarle eso y concentrarnos solo en la parte médica sería un gran error. El parteaguas de que ya empecemos a ver estadios llenos, competencias con público poco a poco, algunos países ya tomando la decisión de quitar restricciones lo vamos a ver muy rápido en el deporte; y es importante que sigamos por ahí. Somos el medio de comunicación para la gente que no puede asistir físicamente a las competiciones. Creo que los retos cuidando todas las reglas sanitarias y cuidando a la gente, seguirán muy presentes en 2022.

“El deporte va a seguir siendo un eje central de la sociedad porque es donde la gente se desfoga, donde ríe, donde tiene sentimientos y pasiones. Eso va a seguir y es muy importante dárselo al aficionado; quitarle eso y concentrarnos solo en la parte médica sería un gran error”.

¿Qué nos puedes comentar sobre la penetración de la plataforma en Panamá? ¿Qué estiman en cuanto al alcance en el país, durante las transmisiones?

Estamos muy contentos con la sociedad que hicimos con Youtube; el crecimiento que tuvimos en los Juegos Olímpicos de Invierno fue muy importante; vimos un crecimiento en todos los países y en Panamá. En estos juegos, hay muy pocos competidores de Latinoamérica y su participación es limitada, pero estamos seguros de que será muy importante y los números se los compartiremos cuando acabemos. Estamos seguros de seguir dándole a los panameños esta calidad de eventos de manera gratuita; solo cliquear y ver los juegos es un gran plus.

Marca Claro, como alianza estratégica entre Marca y Claro Sports inició en 2017. Vemos que la industria de la información sigue apostando a las posibilidades de lo digital; ¿qué oportunidades de crecimiento han visto en Latinoamérica?

La región es muy importante para nosotros. Seguiremos tratando de tener ese tipo de eventos y de comprar contenidos de primera calidad en diferentes deportes, como olímpicos, fútbol, ciclismo, natación, clavados, y deportes de interés local para seguir creciendo. Con Marca (España), líder en muchos temas en el mundo, tenemos una gran credibilidad y un gran producto que podemos dar día con día y Centroamérica sin duda seguirá siendo una zona geográfica que nos interesa muchísimo; iremos creciendo poco a poco; ya abrimos algunas ediciones locales como Colombia y Argentina e iremos buscando tal vez una en América Central.

Ahora la digitalización brinda oportunidades pero también impone retos como el correcto manejo de la información y el impacto de las 'fake news'. ¿Cómo evalúan desde Marca Claro la importancia de mantener la rigurosidad informativa?, ¿quiénes son los periodistas que dan vida al contenido?

Esto es primordial y no nos metemos en ningún tema que no sea real; no jugamos con las fake news, ni con los chismes; tratamos de no meternos en la vida personal de los deportistas; nos dedicamos 100% a lo que es el deporte y a lo que realmente es su profesión, siendo lo más objetivos posible. Tenemos un equipo editorial en las diferentes partes del mundo, con su base aquí en México; siempre estamos al pendiente de tener la confirmación de que es real la noticia; tenemos un Comité Editorial con España… es una prioridad para nosotros en deportes, en noticias, en lo que hacemos día con día para que esto no se nos salga de las manos. Sabemos que mucha gente hace fake news para tener más clics y crecer; pero para nosotros el camino es darle valor a los deportistas, a las historias, y a que los esfuerzos sean lo que la gente quiera leer y con lo que se enganchen.