Desde 2005 Rafa Nadal no faltaba al torneo Roland Garros que ha ganado en 14 ocasiones. Servicios internacionales

El segundo Grand Slam del año en el tenis mundial no ha podido comenzar de peor forma. A pocos días de que se abriera el telón de las canchas de arcilla en París, la organización del torneo y el mundo del deporte en general recibían un balde de agua fría cuando el actual campeón del torneo, Rafa Nadal, oficializaba en rueda de prensa la dolorosa decisión de no participar en su campeonato fetiche, debido a la lesión en la cadera que no ha permitido que recupere el nivel óptimo y competitivo que se requiere en el circuito para estas grandes instancias. El nacido en Mallorca incluso anunció su posible retiro de las canchas en 2024, algo que sin duda refleja el gran padecimiento que ha tenido con dicha lesión en los últimos años, pero sobre todo que la edad (cumplirá 37 años el 3 de junio) le pasa factura incluso a los portentos físicos.

Esta noticia ha sido dura de asimilar para los parisinos y para los fanáticos del tenis, que no podrán ver al 14 veces campeón del Abierto de Francia destellar su potencia y calidad durante las próximas dos semanas bajo el cielo de la ciudad del amor. Sin embargo, el retiro del astro español del torneo también ha sido recibida de una forma menos dolorosa, como con una leve y disimulada levantada de cejas reflejada por 128 tenistas que visualizan que debido a la ausencia del actual campeón del torneo, sus aspiraciones a ganar el título suben considerablemente, más aún para los grandes favoritos: Carlos Alcaraz (número 1 del mundo), Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Casper Ruud (finalista el año pasado), entre otros.

Un polvo de ladrillo más parejo

La tierra batida busca un nuevo monarca en Roland Garros

Podríamos analizar que, con el abandono de Nadal en París, habrá una competencia más cerrada de la que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años en este Grand Slam, que ha dominado prácticamente sin piedad “El rey de la tierra”, como se la ha llamado al español durante más de una década por su gran dominio en esta superficie. Desde el primer certamen que ganó en Francia en 2005 ante el argentino Mariano Puerta, hasta la edición pasada de 2022 en donde doblegó en tres sets al noruego Casper Ruud, solo no ha ganado las ediciones de 2009 (Roger Federer), 2015 (Stanislas Wawrinka), 2016 y 2021 (Novak Djokovic), las restantes 14 ediciones las ha conquistado con puño de hierro, solo cediendo seis sets en todas las finales que ganó.

“Todo el mundo quiere que gane Alcaraz, es aire fresco y tiene un tenis electrizante” JOHN MCENROE

LEYENDA DEL TENIS

Es indudable la supremacía que ha construido el toro español en Roland Garros, y sin él se asoman los grandes cracks juveniles del momento a reclamar la copa de los mosqueteros, como se le conoce al trofeo que otorga el torneo parisino.

Amplia gama de favoritos

Otro español, Carlitos Alcaraz, es uno de los llamados a tomar el puesto vacante que ha dejado el rey. El joven de 20 años disputará su primer Grand Slam como número 1 del ranking de la ATP, luego de que no pudiera participar a inicios de año del primer Abierto de 2023 en Australia por una lesión. El tenista murciano ya ostenta un Grand Slam a su corta edad, aquel ganado el año pasado en Estados Unidos en cuatro sets ante el noruego Ruud, en una épica final bajo la medianoche de New York. Luego de su mencionado triunfo neoyorquino y su escalada a la cima del ranking del circuito masculino, Alcaraz ha tomado fuerza y madurez para enfrentar con firmeza toda la presión que cae sobre sus espaldas por ser considerado no solo el sucesor innato del tenis español, luego del inevitable retiro de Rafa, sino del tenis mundial que anhela disfrutar de una nueva camada de grandes gladiadores que mantengan el listón en lo más alto, tan alto como lo han dejado Federer, Nadal, Djokovic y los grandes del tenis de la última época dorada que ya se esfuma.

“Sigo pensando que Novak Djokovic es el principal favorito para el evento. Es el que tiene más 'slams' de los que están jugando, el que tiene más experiencia” HOLGER RUNE

TENISTA DANÉS

El serbio Novak Djokovic junto con el suizo Stan Wawrinka son los únicos tenistas de los 128 jugadores del cuadro individual masculino de Roland Garros que lo han ganado. Novak en dos ocasiones (2016 y 2021) y Stan en 2015. El suizo no pasa por un buen momento, pero sigue siendo un hueso duro de roer. El que se mantiene como uno de los mejores tenistas del circuito, sin duda alguna, es el serbio que junto con Alcaraz son los principales llamados a llevarse el anhelado trofeo.

Ya definido el cuadro oficial del torneo que coloca al serbio Djokovic y al español Alcaraz del mismo lado de la llave, podríamos ver el duelo entre los grandes favoritos antes de tiempo. La hipótesis siempre tiene cabida en el deporte, y si ha de cumplirse el guion al pie de la letra indudablemente tendremos el esperado choque de trenes, pero no en la gran final, sino en una de las semifinales del campeonato francés.

La tierra batida busca un nuevo monarca en Roland Garros

“Es muy doloroso y triste para todos que Rafa no pueda estar en Roland Garros, ni jugar más este año” CARLOS ALCARAZ

TENISTA ESPAÑOL

Esto abre las opciones de campeonato para el resto de los favoritos: el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el italiano Jannik Sinner, el danés Holger Rune, entre otros.

Daniil ganó hace una semana el Masters 1000 de Roma, su primer título en tierra batida, con un despliegue del mejor tenis que ha mostrado en esta superficie sobre la que el mismo tenista declaró en múltiples ocasiones que odiaba jugar. Esta vez fue diferente para el ruso sobre la arcilla de la capital italiana, derrotando en la gran final a Holger Rune, además de doblegar en su camino a la gloria al campeón de 2017, Alexander Zverev y al finalista de 2022 Stefanos Tsitsipas. Este primer título en tierra llega en un buen momento para Medvedev, que junto a su gran temporada mostrada que lo ha llevado a conquistar cinco títulos, uno de ellos en Miami el mes pasado, lo impulsan y lo posicionan como otro de los grandes candidatos a cantar victoria en París.

Otro tenista de la rama masculina que llega en un momento mágico y con amplias opciones para llevarse el trofeo de Roland Garros es el danés Holger Rune. El joven de 20 años llega con un curso bestial sobre la arcilla que lo ha colocado en la sexta posición del ranking de la ATP, la mejor en su carrera. El campeón en el Masters 1000 de París 2022 llegó a la gran final de Montecarlo el pasado mes y superó a estrellas del Top 5 como Novak Djokovic y Casper Ruud en Roma, donde alcanzó también la final perdiéndola en dos sets (7-5 y 7-5) ante Daniil Medvedev. El danés llega a Roland Garros con un envidiable récord de 13 victorias y solo 3 derrotas en tierra batida este año, situándolo como uno de los favoritos para reinar en el Grand Slam de París.

El actual subcampeón de Roland Garros, Casper Ruud; el joven maravilla italiano Jannik Sinner; el griego número 5 del mundo Stefanos Tsitsipas, y el actual ganador de Montecarlo, el ruso Andrey Rublev, son otros de los que se apuntan como candidatos a pelear por levantar la copa de los mosqueteros en la máxima competencia de tierra batida, Roland Garros.

Lo que sí está claro es que desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio tendremos el Roland Garros más parejo de los últimos 15 años, debido a la desafortunada ausencia del amo y señor de esta superficie, Rafael Nadal. Que suenen las raquetas.