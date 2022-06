Alex Márquez, sin noticias de Marc: "Correr en el circuit es especial"

En cuanto a la competición en sí, sincero, Alex Márquez dijo que no llegaba "con las mejores sensaciones, pero correr en el circuit siempre es especial"

El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) confirmó que todavía no tenía noticias de la operación quirúrgica de su hermano Marc en Estados Unidos pues "acaba de entrar en el quirófano", para señalar inmediatamente que aunque no llega con las mejores sensaciones en esta ocasión, "correr en el circuit siempre es especial".

"La última hora que tengo de Marc es que le están operando en estos momentos, pues bajó al quirófano hace una hora (Álex atendió a la prensa a las 15:30 horas) y no sé cuánto durará la operación, pero el rango de duración de la misma es de una a dos horas y media, así que tranquilidad", insistió Alex Márquez.

"No le han dado la seguridad, porque en una operación en la que hasta que no abre no saben realmente lo que puede haber, pero sí le han dado tranquilidad para solucionar el problema que tiene", reconoció Márquez.

En cuanto a la competición en sí, sincero, Alex Márquez dijo que no llegaba "con las mejores sensaciones, pero correr en el circuit siempre es especial y una oportunidad para dar un paso adelante y, como en Portimao, cambiar un poco la dinámica del año que llevamos pues no hemos dejado de luchar e insistir y lo seguiremos haciendo porque es el ADN que llevamos dentro".

"Estoy con muchas ganas y ojalá podamos vivir un buen fin de semana ya que he ganado tres veces en este circuito, así que ya sé lo que es vivirlo aquí pues el circuit es otra dimensión, por decirlo de otra manera, así que ojalá se nos dé bien, salgamos con “chispa” y podamos disfrutar del fin de semana", recalcó el pequeño de los hermanos Márquez.

En una entrevista de su patrocinador personal Estrella Galicia, Alex Márquez asegura que dela cita en Cataluña espera "más que un resultado, lo más importante son las sensaciones, tenemos que mejorarlas, pero estar entre los ocho primeros sería un resultado muy bueno para nosotros después de estas últimas carreras, por lo que volver adonde estuvimos en Portimao sería muy positivo; las sensaciones no han cambiado mucho y si bien es cierto que hemos probado cosas, muchas no han funcionado y hemos vuelto atrás".

"Hemos avanzado, pero menos de lo que nos hubiera gustado a Honda, a nuestro equipo y a mí, pero el lunes tendremos un test muy importante en este mismo circuito en el que probaremos nuevos componentes para el futuro", destaca en la citada entrevista Alex Márquez.

"Cada vez estamos más cerca y siempre se nos escapa por detalles, ya que por ejemplo en Portimao, saliendo mucho más adelante, luego en carrera cambia, no pierdes tanto tiempo al principio y durante las primeras vueltas también sufro un pelín con los neumáticos nuevos, por eso estamos intentado buscar algo más", comenta Alex Márquez sobre sus problemas en general.

Y, volviendo sobre su hermano en la citada entrevista de su patrocinador personal, Alex Márquez recordó que su hermano "se quita un peso de encima, al final la operación es tranquilidad para él pues durante muchos meses ha estado intentando volver a su nivel, pero siempre tenía muchas limitaciones, muchos dolores y él tenía siempre la preocupación, ¿qué soluciones hay? -pensaba-, y es cierto que es la cuarta operación, pero al menos sabe que tiene solución y es el precio que tiene que pagar para que desaparezcan los dolores y la sensación de volver a disfrutar encima de la moto no tiene precio".