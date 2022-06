Aleix Espargaró recuerda de su error que "está olvidado, pero ha costado"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) volvió a recordar el "garrafal" error que cometió en la última vuelta de la carrera de Cataluña y ha reconocido que le ha costado olvidar "más de lo que me hubiera gustado".

"Al final no fue más que un error, pero no me lo podía quitar de la cabeza por más que me repetía a mí mismo 'es un error, olvídalo', pero me ha costado muchos días y me ha costado muchísimo dormir, hasta el jueves o viernes no lo pasé muy bien", recuerda Aleix Espargaró.

Ya más tranquilo reconoció que no vio bien su pizarra "así que entonces miré la torre del circuito y vi 'L1', y en realidad quedaban dos vueltas, porque en la última pone 'L0' y no me acordé. Fue un error mío al ciento por ciento, porque al final tu información la tienes que mirar en la pizarra, pero estaba en el box número uno, mi pizarra estaba muy cerca de la salida de la última curva y no fui capaz de verla bien, tuve que mirar la torre y fue una lástima".

"No es la primera vez que nos toca el box número 1 y en este caso no estaba tan mal, estaba justo, pero decidí no mover la pizarra y fue un error. Por eso he dicho desde el principio que fue error mío por no leer mi pizarra, pero si no la veía bien era tan fácil como haber dicho a mi mecánico que se fuera más adelante. Error mío al ciento por ciento", lamenta nuevamente el piloto de Aprilia.

Ya metido de lleno en la próxima carrera, Aleix Espargaró asegura que "Alemania es una pista que siempre me ha ido muy bien, en la que la Aprilia funciona muy bien, así que ojalá pueda luchar por la victoria".

Como siempre sincero y beligerante a la vez, a la pregunta de quien sucederá a Marc Márquez en Sachsenring, en donde es el único ganador desde 2010 en todas las categorías que ha disputado, Alex Espargaró aseguró que será él: "Yo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Bagnaia?".

"El año pasado estuve luchando con Marc al inicio de carrera, nos adelantamos un par de veces y la Aprilia ha funcionado siempre aquí y acabé a dos segundos del podio, por lo que creo que, aparte de Silverstone, ha sido la carrera que acabé más cerca del podio en todo el campeonato y esta moto es mucho más competitiva que la del año pasado, así que si hago un buen trabajo dependerá de mí luchar por la victoria", asegura sin dudar Aleix Espargaró.