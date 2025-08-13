Panamá arranca con fuerza en Williamsport 2025

El equipo de Vacamonte, representante de Panamá, comenzó su camino en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2025 con una contundente victoria 7-2 sobre Australia.

La novena panameña se lució en su primer encuentro, combinando un sólido desempeño ofensivo con un efectivo trabajo de sus lanzadores.

El partido empezó con un golpe de autoridad para Panamá en la primera entrada, cuando Anthoni Castillo conectó un cuadrangular de dos carreras, dando una ventaja temprana a su equipo.

Aunque los australianos lograron recortar la distancia con una carrera en la parte baja de la misma entrada, la ofensiva panameña no se detuvo.

La cuarta entrada fue decisiva para los de Vacamonte. Aprovechando una serie de errores defensivos y lanzamientos descontrolados de los australianos, Panamá sumó cinco carreras más.

Daniel Barría anotó la tercera carrera tras un error del segunda base, y la cuarta llegó con un wild pitch.

Luego, Alvis Araúz, Ángel Bonilla y Eugenio Barrios también cruzaron el plato gracias a lanzamientos descontrolados, sellando una ventaja de 7-1.

Australia intentó reaccionar en la quinta entrada con una segunda carrera, pero el daño ya estaba hecho. Un detalle histórico del juego fue el desempeño de Mónica Arcuri, de Australia, quien se convirtió en la undécima chica en la historia del torneo en conectar un imparable.