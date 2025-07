Panamá Sub-20 se prepara para el Mundial: arrancan los entrenamientos

La selección de Panamá sub-20 volvió activarse, luego de haber disputado el Torneo Maurice Revello 2025 el pasado mes de junio. Los dirigidos por Jorge Dely Valdés arrancaron un nuevo microciclo de cara a los dos duelos amistosos que sostendrán contra Colombia sub-20 en tierras cafetaleras.

Un total de 23 jugadores se dieron cita en el Mañanitas Country Club en lo que fue el primer día de entrenamiento y que se extenderán hasta este jueves 24 de julio. A las 6:30 a.m. arrancaron los jugadores presentes a ejercitarse por un espacio de dos horas.

Tan solo estuvieron ausentes en este entrenamiento los futbolistas Oldemar Castillo (Sporting San Miguelito) y Cecilio Burguess (Umecit FC), ya que se enfrentarán este lunes 21 de julio en la jornada 1 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Tampoco estuvo el legionario, Didier Dawson (Envigado FC), quien arribó este lunes procedente de Colombia y se estará reportando con el equipo para el entrenamiento de este martes 22 de julio, al igual que Castillo y Burguess.

En los entrenamientos estuvo como novedad Oscar Peñalba, del Árabe Unido, quien reemplazará al lesionado Carlos Sinisterra del San Francisco FC.

Al final del entrenamiento en el Mañanitas Country Club, Klissman De García, del Veraguas United, habló con los medios de comunicación presente y resaltó el nivel en el que se encuentra el grupo y agradeció nuevamente ser contado por Dely Valdés para este microciclo, luego de que este último lo viera en directo en un partido con su equipo en el estadio Aristicles Toco Castillo.

“Veo un nivel bien alto, exigente, y Dios primero trabajaré duro para que me toque esa oportunidad de viajar a Colombia. Siempre he dicho que en el interior hay buenos jugadores, jugadores que quizás aún no les ha tocado la oportunidad, pero esto es así, cuando te toca la oportunidad, hay que aprovecharla”, dijo Klissman.

Por otra parte, también tuvo palabras el legionario, Luis Mendoza, quien juega en las categorías menores del América de México. “Estoy feliz de estar aquí en casa. Sé que es un proceso muy competitivo y voy a pelear con todo para poder meterme en la lista”, destacó.

Para esta semana, el equipo sub-20 continuará sus entrenamientos que se extenderán hasta este jueves 24 de julio, fecha en la que Dely Valdés dará a conocer a los jugadores que harán el viaje a Colombia para enfrentarse a al equipo local sub-20 en dos duelos amistosos.

Posterior a ello, el viernes 25 de julio, los jugadores convocados tendrán un último entrenamiento, previo al viaje hacia Cali, Colombia. El primer partido entre ambos equipos será el domingo 27 de julio a las 5:00 p.m. (hora local), mientras que el segundo se disputará este miércoles 30 de julio a puertas cerradas.