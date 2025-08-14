Panamá va por su segunda víctima, la peligrosa Aruba

Con un triunfo en su bolsillo, el equipo de Panamá, las Pequeñas Ligas de Vacamonte, saldrá con todo hoy a buscar su segunda victoria en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos. Tendrán un rival de peligro hoy: se trata de Aruba, el representante del Caribe.

Ellos le quitaron el reinado a Curazao en esa región, así que los panameños jamás podrán confiarse. El juego es a las 4 de la tarde en el estadio de los Voluntarios.

Elpidio Pinto, el mánager, sabe que es un duelo clave y por eso ha preparado a su mejor carta, el derecho Emanuel Flores.

Ayer el equipo hizo su sesión de entrenamientos en el cuadro número 5 del complejo; la temperatura estaba a 33 grados, pero la energía de los niños es infinita.

Hicieron su rutina de bateo y después trabajaron fuerte en la defensa, recogiendo roletas y en los jardines atrapando elevados.

Durante la rutina, los papás lograron llegar a saludar a sus pequeños, con los que pudieron pasar la tarde, para ya despedirse y marcharse a la villa a descansar.

“Estoy muy contento de abrirle a Aruba, que es un juego superimportante. Es tirar duro, con todo lo que pueda, para que mi equipo salga adelante”, dijo Flores sobre esa gran oportunidad.

Su carta de presentación es la recta, pero también dijo que espera utilizar el slider y así sacar de paso a los rivales. Flores estuvo con Panamá en la pasada Serie del Caribe Kids, torneo en el que lució dominante.

Flores realizó una especie de bullpen frente a Australia el pasado miércoles, lanzó una entrada sin permitir hit y ponchó a tres.

En su faena hizo 28 lanzamientos, de esos 15 cayeron en la zona de strikes.

“Me sentí tirando allí, tirando duro, preparándome para Aruba”, explicó de ese trabajo.

“Ya estamos en borrón y cuenta nueva; mañana pensar en ganar, hacer el trabajo, primero Dios, para ganar ese partido”, sostuvo.

Los niños están viviendo la experiencia de sus vidas, pero enfocados en que tienen que hacer su labor en el diamante si quieren que la fiesta continúe.