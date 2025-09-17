Panameña Gianna Woodruff logra récord y avanza a la final en el Mundial de Atletismo

Gianna Woodruff volverá a la acción en la gran final los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, el cual se correrá este viernes 19 de septiembre, a las 7:30 a.m. (hora local).Esta será la segunda ocasión que la atleta panameña participa de esta final.Woodruff ya superó lo logrado en sus dos anteriores participaciones en este torneo. En Londres 2017 y Doha 2019, la oriunda de California, pero que representa a Panamá, llegó hasta la instancia de semifinales del Mundial de Atletismo.Uno de sus mayores logros fue haber conseguido la presea de oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Asunción 2017. En los Juegos Olímpicos, en Tokio 2020 finalizó en la séptima posición en los 400 metros con vallas, estableciendo un récord sudamericano, mientras que en París 2024 fue eliminada en la ronda de repechaje.