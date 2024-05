Rogelio Espiño vuelve para darle un ‘nuevo arranque’ al boxeo

Empresario de éxito

De la mano del ‘Rockero’

Si bien, Espiño era el promotor, el hombre del dinero, podría decirse que llegó al boxeo de la mano del fallecido boxeador Pedro ‘Rockero’ Alcázar, ya que no solo se convirtió en su apoderado, sino que armó una empresa para promover su carrera.

Su primera cartelera se realizó en el Yuyín Luzcando, de Bethania, el 20 de octubre del año 2000, función donde también vieron acción Ricardo Córdoba y Luis Andrés Pineda.

Las próximas dos funciones de Espiño, una de ellas de campeonato mundial, se registraron en el gimnasio Nuevo Panamá (hoy, Roberto Durán), donde el novato promotor aprendió una amarga lección.

Era común en esa época que la venta de los boletos y el posterior conteo del dinero estuviera en manos de funcionarios del Instituto de Deportes (INDE), que al decir de Espiño: “Me robaron a dos manos, fue una cosa de locos; una lección muy cara”.

Sin embargo, su mayor satisfacción fue ver a Alcázar titularse campeón la noche del 16 de junio de 2001, ya que coronó el esfuerzo de una persona y su equipo de trabajo, que veían la actividad como un pasatiempo.

No obstante, una tragedia vino a cruzarse en el camino de ambos un año después, cuando el boxeador fallece luego de perder el título en Las Vegas frente al mexicano Fernando Montiel. “Una de las experiencias más tristes que he vivido; una de las más impactantes; casi me hace colgar los guantes, pero no lo hice por el compromiso con los otros muchachos”, aseveró.

El empresario capitalino fue, como dijimos, uno de los responsables de las exitosas carreras de un grupo de jóvenes venezolanos, que llegaron a Panamá a partir de 2004, en busca de mejores derroteros y de una oportunidad por un título del mundo.