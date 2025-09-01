Surinam revela su lista de convocados para enfrentar a Panamá

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hanh y Etienne Vaessen.Defensas: Anfernee Dijksteel, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Radinio Balker, Shaquille Pinas, Dion Malone, Djevencio van der Kust y Yannick Leliendal.Mediocampistas: Kenneth Paal, Dhoraso Klas, Jean-Paul Boëtius, Justin Lonwijk, Renske Adipi y Denzel Jubitana.Delanteros: Sheraldo Becker, Jaden Montor, Tyrone Conraad, Gleofilo Vlijter, Richonell Margaret y Jahnilo Rigters.Panamá visitará Surinam para el primer partido de la Fase 3 de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido está pactado para este jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (hora local).