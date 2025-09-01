Surinam revela su lista de convocados para enfrentar a Panamá

Restan pocos días para que Panamá y Surinam se enfrenten en el primer partido de la Fase 3 de las eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Stanley Menzo, entrenador de la selección de Surinam, entregó una lista de 23 convocados para enfrentarse a Panamá, en la que predominan jugadores que militan en el viejo continente.

Muchos de los futbolistas son originarios de Países Bajos, sin embargo, decidieron representar al país de Surinam, como es el caso del portero Warner Hahn, quien nació en Róterdam.

Hahn es uno de los jugadores que juegan en el viejo continente, concretamente con el Hammarby de Suecia. También ha vestido los colores del Feyenoord, Heerenveen, entre otros.

Uno de los jugadores más importantes de este elenco es el delantero Sheraldo Becker, de la Real Sociedad de España. La temporada anterior jugó 36 partidos entre todas las competencias. Antes de llegar a España, disputó cinco temporadas con el Unión Berlín de la Bundesliga. Llegó a jugar también con el ADO Den Haag, PEC Zwolle con el filial del Ajax.

Jean-Paul Boëtius (Darmstadt/Alemania), Radinio Balker (Huddersfield Town/Inglaterra), Kenneth Paal (Antalyaspor/Turquía) o Shaquille Pinas (Al-Kholood/Arabia Saudita) son otros de los futbolistas importantes para la saga surinamesa.

Este equipo viene de hacer un importante papel en la reciente Copa Oro 2025. A pesar de haber quedado eliminado en la fase de grupos (colista de grupo A), puso en aprietos a Costa Rica, México y le sacó un empate a República Dominicana 0-0.