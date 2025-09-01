  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

Surinam revela su lista de convocados para enfrentar a Panamá

El jugador de la selección de Surinam, Liam van Gelderen (Der.).
El jugador de la selección de Surinam, Liam van Gelderen (Der.). AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 02/09/2025 00:00
La selección surimanesa contará con muchos jugadores que militan en clubes europeos

Restan pocos días para que Panamá y Surinam se enfrenten en el primer partido de la Fase 3 de las eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Stanley Menzo, entrenador de la selección de Surinam, entregó una lista de 23 convocados para enfrentarse a Panamá, en la que predominan jugadores que militan en el viejo continente.

Muchos de los futbolistas son originarios de Países Bajos, sin embargo, decidieron representar al país de Surinam, como es el caso del portero Warner Hahn, quien nació en Róterdam.

Hahn es uno de los jugadores que juegan en el viejo continente, concretamente con el Hammarby de Suecia. También ha vestido los colores del Feyenoord, Heerenveen, entre otros.

Uno de los jugadores más importantes de este elenco es el delantero Sheraldo Becker, de la Real Sociedad de España. La temporada anterior jugó 36 partidos entre todas las competencias. Antes de llegar a España, disputó cinco temporadas con el Unión Berlín de la Bundesliga. Llegó a jugar también con el ADO Den Haag, PEC Zwolle con el filial del Ajax.

Jean-Paul Boëtius (Darmstadt/Alemania), Radinio Balker (Huddersfield Town/Inglaterra), Kenneth Paal (Antalyaspor/Turquía) o Shaquille Pinas (Al-Kholood/Arabia Saudita) son otros de los futbolistas importantes para la saga surinamesa.

Este equipo viene de hacer un importante papel en la reciente Copa Oro 2025. A pesar de haber quedado eliminado en la fase de grupos (colista de grupo A), puso en aprietos a Costa Rica, México y le sacó un empate a República Dominicana 0-0.

Convocatoria de Surinam para enfrentarse a Panamá

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hanh y Etienne Vaessen.

Defensas: Anfernee Dijksteel, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Radinio Balker, Shaquille Pinas, Dion Malone, Djevencio van der Kust y Yannick Leliendal.

Mediocampistas: Kenneth Paal, Dhoraso Klas, Jean-Paul Boëtius, Justin Lonwijk, Renske Adipi y Denzel Jubitana.

Delanteros: Sheraldo Becker, Jaden Montor, Tyrone Conraad, Gleofilo Vlijter, Richonell Margaret y Jahnilo Rigters.

Panamá visitará Surinam para el primer partido de la Fase 3 de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido está pactado para este jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (hora local).

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo