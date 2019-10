Roger Federer jugará los JJ.OO. de Tokio

El tenista suizo Roger Federer devuelve la bola al británico Andy Murray durante la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 disputada en el All England Club, en Londres Reino Unido.

El jugador de Basilea no juega por Suiza desde la eliminatoria de Copa Davis por la permanencia en 2015.

El suizo Roger Federer ha confirmado este lunes que participará en los JJ.OO. de Tokio, lo que significará que participará en una cita olímpica por quinta vez en su carrera.

Tras vencer al estadounidense John Isner por 6-3 y 7-6 en una exhibición en Tokio, Federer comentó: "“Durante los últimos meses, he estado debatiendo con mi equipo qué debería hacer en el verano de 2020 entre el final de Wimbledon y el inicio del US Open y, finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio“, dijo, en declaraciones reproducidas por medios locales.

El suizo ya ganó la medalla de oro en dobles, junto con su compatriota Stan Wawrinka en Pekín 2008 y la de plata en individuales en 2012, en Londres, cuando cedió ante el británico Andy Murray en el All England Club en el último partido del torneo. Además participó en Sidney 2000, donde conoció a la que es ahora su esposa, la suiza de origen eslovaca Mirka Vavrinek, y en Atenas 2004.

El jugador de Basilea no juega por Suiza desde la eliminatoria de Copa Davis por la permanencia en 2015. La competición de tenis de los JJ.OO. de Tokio se disputará desde el 25 de julio al 2 de agosto, sobre superficie dura, y entonces Federer tendrá 39 años. Se trata del mismo escenario donde Novak Djokovic conquistó recientemente el torneo ATP 500 que se disputa en esta ciudad, donde el serbio compitió precisamente para comprobar esas instalaciones antes de la cita olímpica.