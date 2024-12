Vinicius Jr y Aitana Bonmatí, los mejores de 2024 en los Globe Soccer Awards

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr y la española Aitana Bonmatí triunfaron este viernes en la gala de los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fueron reconocidos como los mejores futbolistas del mundo en 2024, en una decimoquinta edición en la que hubo mayoría de jugadores del club madridista en categoría masculina y jugadoras del Barcelona en la femenina.

El Real Madrid fue ganador de varios premios, entre los que se encuentra el de mejor club, mejor entrenador (Carlo Ancelotti), mejor presidente (Florentino Pérez), mejor centrocampista (Jude Bellingham), mejor delantero y mejor jugador, los dos últimos otorgados a Vinicius Jr, quien desempató con Rodri en cuanto a galardones se refiere en este 2024.

Vinicius Jr, quien se llevó dos premios en la gala, mostró su admiración por Cristiano Ronaldo tras su defensa en el Balón de Oro: “Mi ídolo es Cristiano. Es un honor haber escuchado esas palabras. Si lo dice él, me lo creo”.

“Represento a muchos niños que crecieron jugando en la calle y me ha ayudado mucho a llegar donde estoy hoy en día”, declaró el brasileño tras recibir el premio al Mejor Delantero”.

Un premio, el de la Carrera, que también dejó protagonistas en activo. Fue el caso de Neymar Jr y Thibaut Courtois, ambos de 32 años, que obtuvieron el galardón por todos los éxitos conseguidos.

“El año pasado fue muy desafiante para mí por la lesión, pero todavía queda Courtois para dar”, declaró el belga.

“Somos unos privilegiados por tener a Carlo como entrenador”, confesó Emilio Butragueño al recoger el trofeo en lugar del técnico italiano.

La presencia española se hizo notar en gran parte de los premios, en forma de contendientes o ganadores. Concretamente, en el galardón a Mejor Entrenador, donde cinco de nueve candidatos lo eran (Xabi Alonso, Mikel Arteta, Pep Guardiola, Luis de la Fuente y Luis Enrique).

El Barcelona femenino se llevó el premio al mejor club tras el triplete conseguido la pasada temporada, mientras que los azulgranas Aitana Bonmatí y Lamine Yamal ganaron los trofeos a mejor jugadora y mejor jugador emergentes.

Por su parte, el delantero portugués Cristiano Ronaldo dijo este viernes, durante la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubái, que el brasileño del Real Madrid Vinicius Jr “se merecía el Balón de Oro”.

“Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios”, dijo al referirse a los Globe Soccer Awards, en los que fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

El brasileño del Real Madrid no pudo ganar el Balón de Oro, que fue para el español Rodri Hernández, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes, en los Globe Soccer Awards.

Además, Cristiano Ronaldo se mostró agradecido con los premios recibidos este viernes en Dubái: “Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”.

“Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”, declaró el luso, ahora en las filas del Al Nassr saudí.

Una liga, la saudí, que para Cristiano Ronaldo está entre las mejores y supera incluso a una europea: “Es mejor que la Ligue 1 (francesa), sin duda. No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados”.

Según declaró el portugués “en Francia todo es el PSG; el resto no vale nada... Son los mejores y eso es un hecho. Ya lo he dicho antes: no entiendo por qué la gente está tan sorprendida”.