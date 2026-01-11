147 países de la OCDE sellan acuerdo para aplicar el impuesto mínimo global

Los 147 países y jurisdicciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobaron la aplicación de un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, una reforma anunciada el 5 de enero tras años de negociación en el marco del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).El acuerdo incorpora un mecanismo de exención para las compañías estadounidenses, introducido ante la amenaza de Washington de abandonar el pacto. La OCDE calificó el consenso como un 'gran compromiso político y técnico' que refuerza la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema fiscal internacional y que 'garantizará la capacidad del conjunto de las jurisdicciones, en particular los países en desarrollo, para ejercer sus derechos de imposición prioritarios sobre los beneficios generados en su territorio'.El paquete define la aplicación coordinada del impuesto mínimo en una economía digitalizada y globalizada y se estructura en dos 'pilares' destinados a asegurar que las grandes multinacionales tributen en todos los países donde operan, incluso sin sede social. Si el país de origen no aplica el gravamen, las jurisdicciones donde la empresa tiene actividad podrán recaudarlo.