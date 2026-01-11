147 países de la OCDE sellan acuerdo para aplicar el impuesto mínimo global

Los 147 países y jurisdicciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobaron la aplicación de un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, una reforma anunciada el 5 de enero tras años de negociación en el marco del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS). El acuerdo incorpora un mecanismo de exención para las compañías estadounidenses, introducido ante la amenaza de Washington de abandonar el pacto. La OCDE calificó el consenso como un “gran compromiso político y técnico” que refuerza la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema fiscal internacional y que “garantizará la capacidad del conjunto de las jurisdicciones, en particular los países en desarrollo, para ejercer sus derechos de imposición prioritarios sobre los beneficios generados en su territorio”. El paquete define la aplicación coordinada del impuesto mínimo en una economía digitalizada y globalizada y se estructura en dos “pilares” destinados a asegurar que las grandes multinacionales tributen en todos los países donde operan, incluso sin sede social. Si el país de origen no aplica el gravamen, las jurisdicciones donde la empresa tiene actividad podrán recaudarlo.

Cinco componentes clave

En específico, la OCDE identificó cinco elementos clave, entre los que figuran medidas de simplificación para reducir cargas de cumplimiento; la armonización de los incentivos fiscales mediante nuevos “puertos seguros”; y un régimen diferenciado para las multinacionales estadounidenses, derivado de un compromiso del G7 alcanzado a finales de junio de 2025 —criticado por España— que permite a Estados Unidos mantener su sistema de tributación sobre los beneficios obtenidos en el exterior. Según reseña rtve, esta concesión fue aceptada tras la amenaza de la Administración de Donald Trump de abandonar el Marco Inclusivo. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, estimó que esta excepción evitará la pérdida de más de $100.000 millones (85.325 millones de euros). El acuerdo también contempla un mecanismo de evaluación basado en evidencia para garantizar condiciones equitativas entre los miembros y refuerza el papel de los impuestos mínimos complementarios nacionales para proteger las bases imponibles, especialmente en los países en desarrollo. “Este acuerdo del Marco Inclusivo, que incluye a 147 países y jurisdicciones, constituye una decisión histórica en la cooperación fiscal internacional”, afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien destacó que el paquete mejora la seguridad fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles. La OCDE anunció que publicará herramientas e información adicional para apoyar la implementación del acuerdo y que celebrará un seminario web el 13 de enero de 2026.

Caso Panamá

Panamá se sumó en octubre de 2021 a la iniciativa de la OCDE, junto con más de 135 jurisdicciones, aunque aún no ha adoptado la legislación local para aplicar el Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15%. Durante la administración de Laurentino Cortizo se establecieron mesas técnicas de diálogo público-privado para evaluar su implementación. En octubre de 2023, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) conformaron una mesa de trabajo sobre el Pilar II de la OCDE. Hasta febrero de 2025, las multinacionales esperaban su reactivación, mientras el impuesto ya se aplicaba en otros países. Tony Roldán, presidente de Casem, reiteró la disposición del sector privado a brindar asistencia técnica para que Panamá adopte “la mejor decisión”.

Sobre el impuesto