Mulino apuesta por CEAGRO AIP: ‘La juventud tiene que tener un futuro en el agro’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este lunes 12 de enero que el Centro de Estudios Agropecuarios (CEAGRO AIP) surge de una inquietud personal que arrastra desde 2017: evitar que la juventud vinculada al agro abandone el campo para migrar a la ciudad en busca de oportunidades.

Mulino explicó que la idea nació tras reuniones con productores en la provincia de Los Santos, donde identificó la necesidad de ofrecer formación técnica y experiencia práctica a jóvenes que hoy no ven un futuro claro en el sector agropecuario. “La juventud tiene que tener un futuro vinculado a donde pertenece”, sostuvo.

El mandatario recordó que inicialmente planteó fortalecer la histórica escuela agropecuaria de Divisa y, posteriormente, crear nuevas infraestructuras en provincias clave como Chiriquí y Darién, esta última por su creciente peso en la producción agrícola. Esa visión evolucionó hasta convertirse en CEAGRO AIP, entidad que hoy tiene como misión capacitar a jóvenes en áreas productivas del agro.

Mulino reconoció que Panamá ha priorizado sectores como la logística y los servicios, lo que ha relegado al agro, pese a su importancia en la generación de empleo. En ese contexto, destacó la creación del Consejo Consultivo del Sector Agropecuario y los gabinetes regionales como mecanismos para incorporar al productor en la toma de decisiones del Gobierno.

El presidente subrayó la urgencia de diversificar la oferta educativa del país y apostar por carreras técnicas. “No podemos seguir siendo una fábrica de abogados e ingenieros cuando nos faltan técnicos, electricistas y personal capacitado para el agro”, advirtió.

Como ejemplo, comparó a Panamá con República Dominicana, que produce la mayor parte de los alimentos que consume pese a tener menos territorio. Aunque aclaró que el país no está llamado a convertirse en una potencia agroindustrial, insistió en que el sector productivo debe fortalecerse por su impacto social y laboral.

Mulino también resaltó la cooperación internacional y el valor de la transferencia de conocimiento, así como la necesidad de mejorar la tecnificación del productor, desde el manejo de semillas hasta el cálculo real de costos de producción.

El mandatario reiteró que su Gobierno ha buscado proteger al sector agropecuario con medidas concretas en rubros como arroz, maíz, leche, carne y cebolla, evitando prácticas que perjudiquen al productor nacional.

Finalmente, anunció que CEAGRO AIP iniciará en abril con 100 estudiantes, a quienes calificó como “experimentales y pioneros”, con la expectativa de que se conviertan en un ejemplo para futuras generaciones y en una base sólida para el relevo del agro panameño.