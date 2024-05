183 lotes de cafés especiales irán a cata nacional

El café especial panameño está entre los más caros del mundo, y para conseguir ese sitial los integrantes de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap, por sus siglas en inglés) realizan la Best of Panamá (BOP).

La Scap espera recibir 7.686 kg (16.944,7 libras) de café que participarán en las categorías de geishas lavados, geishas naturales y varietales (todas las variedades de café no geisha).

Son 58 lotes inscritos de geishas lavados, 62 lotes de geishas naturales y 63 lotes de varietales. Estos lotes de 42 kg (92,59 libras) cada uno serán sometidos al escrutinio de 63 expertos internacionales, entre ellos 21 jueces oficiales y 42 invitados de 13 países, quienes estarán en Panamá entre el 3 y el 8 de junio para la cata internacional del BOP 2024, cuya fama ha cautivado a nuevos caficultores, comentó Hunter Tedman, presidente de la Scap.

La competencia empieza con la selección de los mejores lotes en la cata nacional que será del 27 al 31 de mayo, donde 22 jueces nacionales tienen la responsabilidad de probar la calidad de cada uno de los lotes inscritos para su clasificación a la cata internacional.

Los lotes que resulten con los mejores puntajes en cada categoría, pasarán a la subasta electrónica del BOP a realizarse el 7 de agosto de 2024, para ser ofertados.

En 2023, Panamá impuso un récord mundial en el precio del café mejor vendido, con $10.005 por kg ($4.538,19 por libra), al vender en la subasta electrónica del Best of Panamá (BOP), un lote de 25 kg (55 libras) de la variedad geisha en proceso lavado: “Carmen Geisha - Carmen Estates By Panamá Red Carmen Café Trading” a un costo total de $250.125.