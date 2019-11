Calificación de riesgo de WorldWide Medical Assurance pasa de estable a positiva

La calificadora de riesgo A.M. Best otorgó recientemente a la aseguradora panameña Worldwide Medical Assurance, Ltd. Corp. (WWMA), la calificación “B++”, una mejora de estable a "positiva" en la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR), según se desprende de un informe.

La aseguradora creada en 1999 con la visión de convertirse en la principal compañía de seguros de salud internacional y vida en América Latina también logró obtener “bbb+” en la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo).

De acuerdo con A.M. Best, las calificaciones reflejan la fortaleza del balance de la aseguradora, la cual se categoriza como muy fuerte, así como su fuerte desempeño operativo, perfil de negocio neutral y apropiada administración integral de riesgos (ERM).

Por su parte, la firma calificadora Fitch Rating, afirmó la calificación de fortaleza financiera en escala nacional de WWMA en "A(pan)". Con perspectiva "estable".

La calificación de Fitch se basa en su buen posicionamiento en un mercado de nicho dentro del ramo de salud de la industria aseguradora panameña, en el que no tiene mayor competencia por parte de las empresas más grandes.

De acuerdo con Fitch Rating, entre los factores claves de la calificación, están que WWMA suscribe 3.3% de las primas de seguros de personas. Sin embargo, la aseguradora está bien posicionada en el ramo de salud, donde suscribe 7.1% de las primas, sin considerar el reaseguro aceptado, y donde maneja un mercado de nicho con ventajas competitivas y una oferta de valor diferente al de la mayoría de sus competidores en los mercados donde opera.

La cartera de WWMA está principalmente concentrada en el ramo de salud, donde suscribe el grueso de sus pólizas (92%). Pese a la concentración en el ramo de salud, la diversificación geográfica amplia le ayuda a cubrirse de los riesgos coyunturales propios del mercado panameño.

El 53% de las primas corresponden a reaseguro aceptado de República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Paraguay.