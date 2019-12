Presionan al Gobierno para que medie en conflicto entre camioneros y navieras

Este lunes, la Asociación de Transporte de Carga de Panamá (Atracapa) le exigió al Gobierno Nacional que intervenga en las mesas de diálogo para encontrar una solución al conflicto que tiene enfrentados a los camioneros y las navieras por la logística del transporte terrestre en Panamá, pero que no se pierdan en el hilo del proceso y que mantenga las conversaciones abiertas.

En conferencia de prensa realizada ayer, la secretaria general de Atracapa, Linda Meana, insistió en que las navieras están actuando de forma “descarada” en la incursión de los servicios terrestres con el fin de desplazarlos, y controlan a quienes les dan la carga para que complete su destino en tierra.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima, Nicolás Vukelja, dijo que como gremio participan en las mesas de trabajo como observadores, pero que mantienen una posición “neutral”, porque “es la práctica de ciertas navieras, no de todas”; y “algunos arreglos comerciales a que han llegado ellas con algunos transportistas” de carga. “Nuevamente en la Cámara Marítima nos mantenemos neutrales”, reiteró Vukelja. Recalcó que están “en contra de las huelgas y cualquier acción que detenga el correcto funcionamiento de los puertos”.

Por su lado, el secretario de la Cooperativa Serafín Niño de Colón denunció que las navieras “cada día inventan algo nuevo y no hay quién las regule. En el país hay las leyes, pero realmente no hay un ente que regule la actividad de las navieras. Quiebran, se van y no hay cómo cobrarles”, apuntó.