Los productores de cerdo nacional le aclararon en ocho puntos que no reciben subsidio del Gobierno y el solicitan al contralor Gerardo Solís que amplié los años de auditoroias y analice las Naviferias de años previos al 2019

Porcicultores aclaran que no reciben subsidios y solicitan más auditorias

Tras el anuncio del contralor general de la República, Gerardo Solís de auditar las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR) emitió un comunicado con ocho puntos o aclaraciones y le solicitan al representante del Gobierno que realice auditorias a las Naviferias de años anteriores.

Entre los puntos que resaltó la ANAPOR están que "el sector productor de cerdos nacionales no ha recibido, ni recibe subsidio alguno por desarrollar esta actividad".

El 2019 fue el único año en que el Gobierno Nacional oficializó la compra de jamones picnic nacionales, destacó el comunicado. En los años anteriores, "el programa de Naviferias compraba picnic (paletas) importado, pagando a ciertos importadores el mismo precio que (este año) le han pagado a la industria nacional".

"Desde el mes de julio de 2019, el IMA convocó a toda la industria nacional interesada en participar del programa, con producto fresco hecho en Panamá", continuó el comunicado.

Prosiguió que con "el apoyo solidario por parte del Gobierno fue directo al consumidor final, que pagó un precio de $8 por cada pieza de jamón picnic en vez de pagar $22 del valor de mercado de este producto. Mismos precios de años anteriores para el producto importado". Lo que representó para las arcas del Estado un apoyo solidario de $14, lo que significa un sacrificio fiscal de $4.0 millones.

"Los productores proporcionamos la materia prima y los industriales lo preparan, empacan, refrigeran, lo almacenan y entregan a crédito al IMA. Cada paleta tipo picnic hecha en Panamá genera 11 empleos directos, mientras que el importado solo crea tres", sentenció.

En años anteriores, los porcicultores por diversos medios han reclamado "las importaciones desmedidas con el dinero de los contribuyentes, para desarrollar programas del IMA, en detrimento del sector primario, ya que los impuestos nacionales se utilizan para beneficiar a los productores de otro país".

No obstante aclaran que "la compra de cerdo nacional no solo beneficia al productor de cerdos, también al productor de maíz, al sector veterinario, a las empresas que suministran material y equipo, transportistas, gobiernos municipales. generando más de 10 mil empleos en áreas rurales donde no existen muchas alternativas de empleo".

Del 4 al 19 de diciembre de 2019, el IMA a través de las Naviferias en diversos puntos del territorio nacional colocó 288,200 unidades de jamones picnic y de pierna sin hueso a $8 la unidad, lo que supone la generación de $6.3 millones para el sector agropecuario.

Las auditorias señalada por el contralor Solís se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 32 de 1984 que entre las funciones de la Contraloría están el fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que se realicen las investigaciones y correcciones necesarias.

Ante el éxito de las Naviferias de 2019, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen firmó un convenio de suministro, procesamiento agroindustrial y compra venta de 500,000 unidades de jamón ahumado entero tipo picnic y 150,000 unidades de productos alternos de cerdo y de pollo de producción nacional para distribuirse en diciembre del 2020.