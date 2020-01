CSS se rodea de economistas que asesorarán en la transformación

La Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS) convocó ad honorem a once ejecutivos —la mayoría especialistas en temas de economía y finanzas, además de gerencia— para escuchar sus recomendaciones sobre la situación que enfrenta la institución.

Los asesores Felipe Argote, Roberto Brenes, Eddy Pinilla, Luisa Turolla, José Chen Barría, José Barrios Ng, Nicolás Ardito Barletta, Felipe Chapman, Alberto Alemán Zubieta y Dino Mon, la mayoría colegas del director Enrique Lau, darán luces en el proceso de transformación de la CSS abocado a mejorar los servicios para la población.

El día de hoy, Lau tendrá la primera reunión de muchas con el contralor General de la República, Gerardo Solís, para elaborar un cronograma de trabajo con los requerimientos que exige la Contraloría para refrendar las auditorías con las que se conocerá el verdadero estado de las finanzas de la institución, especialmente del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya empieza a comerse las reservas.

“Estamos trabajando intensamente para resolver el problema, no vamos a caer en especulaciones porque para nosotros la tranquilidad social es muy importante. Hemos tenido el valor de decir lo que está pasando, no traten de matar al mensajero, no me presionen para que avance, porque no puedo hacerlo”, manifestó Lau.

Enrique Lau, director de la CSS.

El director remarcó que aún no sabe cuánto tiempo tomará el cronograma con la Contraloría. Añadió que lo más ágil, y así ha coincidido Solís, es crear una mesa de trabajo entre ambas instituciones que les permita arribar a los estados financieros y tener una situación real, luego hacer las corridas, las proyecciones y presentar un planteamiento a la sociedad. “Nosotros no vamos a ocultar nada”, insistió Lau.

El director explicó que uno de los obstáculo que enfrentó fue que a pesar de existir plataformas digitales, éstas no se comunican entre sí, lo que provocó la introducción de información de forma manual, y toda contaminación de esta información, debido a la manipulación, es rechazada por la Contraloría.

De esta manera, también trabajan en esta área con un equipo contratado para actualizar el sistema lo más rápido posible, para que no exista manipulación.

El directivo tiene presente que es muy importante mejorar los sistemas de salud y el abastecimiento de los medicamentos como parte de la confianza que debe emitir la institución al asegurado y poder contar con su respaldo a la hora de hacer los cambios que sean necesarios para salvar las finanzas de la CSS.

Empresas morosas

Lau admitió que en la lista de empresas morosas que se publicó recientemente pueden existir imprecisiones debido a que data de julio de 2019. Es cierto que existe la posibilidad de que en el informe haya empresas que han cerrado, o cuyos representantes legales hayan fallecido, “pero también es cierto que pueden haber empresas que cerraron y que luego abrieron con otra razón social, en eso estamos trabajando”, dijo.

La institución está revisando cuántas empresas adeudan a la entidad y qué cantidad, por eso envió cuadrillas al campo para notificarles y aclarar las cuentas.

Recordó que para hacer los pagos y facilitar la labor se habilitaron todas las agencias de la CSS a nivel nacional.

“ Reconocemos que hemos sido ineficientes en el proceso de cobro. Cumpliendo con el mandato de la ley tenemos que publicar la lista de morosos, por lo que esperamos que aquellos que se sientan afectados, porque salieron en la lista y ya han pagado, presenten las evidencias, y personalmente me disculpo, manifestó Lau, quien dirige la CSS desde octubre de 2019.