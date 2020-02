Gremios empresariales y financieros condenan la inclusión de Panamá en lista negra

CCIAP, Apede, Asociación Bancaria y la Bolsa de Valores consideran que Panamá no debería estar en la "lista de jurisdicciones no cooperativas en materia de transparencia fiscal" de la Unión Europea porque no se le ha hecho ninguna evaluación técnica en este Gobierno.