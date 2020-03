Analizan viabilidad técnica y jurídica para apoyar a productores con morosidad

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y productores se sentaron en una mesa de diálogo para analizar alternativas que ayuden a resolver la crisis financiera que enfrenta un grupo importante de productores de sector agro.

En la reunión realizada en la sede de la SBP, el titular del MIDA, Augusto Valderrama, calificó la reunión como "histórica y armónica", donde las partes acordaron instalar una comisión de trabajo, a partir de la próxima semana, para revisar caso por caso de cada banco privado y estatal, las dificultades crediticias que tienen los productores, donde muchos están a punto de perder sus fincas.

Dicha evaluación la estarán realizando entre la SBP, la Asamblea Nacional, el MIDA, los representantes de los productores, y los bancos, para brindarles una respuesta lo más pronto posible, porque el tiempo apremia y los intereses no paran.

Valderrama afirmó que se trata de un problema estructural, cuya solución tiene que enmarcarse dentro de la ley, pues "no estamos aquí para decir mentiras y no puedo prometer lo que no voy a cumplir, esa es la realidad", agregó.

Destacó que en ocho meses no se puede arreglar una situación que data de 30 años, pero lo cierto es que este gobierno tiene la voluntad y está "empecinado" en apoyar este sector, que tiene tremendas posibilidades de desarrollo e inversión.

"No trabajo bajo presiones, sino de forma correcta y transparente para dar respuesta al sector agropecuario", sentenció.

En tanto Amauri Castillo, presidente de la SBP, dijo que la reunión fue positiva, ya que como administrador del FECI y regulador de la banca, "tenemos una buena oportunidad de poder ser facilitador en la solución de una problemática, que el sector agropecuario viene experimentando desde hace muchos años".

Señaló que celebra esta iniciativa impulsada por un tema de política pública del presidente, Laurentino Cortizo Cohen, para buscar los mecanismos viables a través, de un diagnóstico individual que definirá el estatus de cada productor, a fin de darle una solución definitiva al sector.

Castillo, indicó que se siente optimista de poder llevar adelante una solución para darle algún respiro a los productores, entendiendo que no son soluciones fáciles, ni problemas recientes, sino estructurales y de arrastre.

"Hay que redoblar esfuerzos en términos de tiempo, cuenten con mi apoyo para darle continuidad a esta situación, para tener una idea de la deuda a título individual; al igual que el gobierno también tenemos las buenas intenciones de ser un ente facilitador para resolver en el menor tiempo posible, ya que el negocio de la banca no es quedarse con la finca de nadie", concluyó.

Leony Peralta, en representación de los productores afectados dijo que se sentía confiado porque sabían que este es un gobierno que trabaja por el bien de los productores y del pueblo panameño, con directrices propias del Ejecutivo, por lo que guardan la esperanza y confianza que haya una salida al problema financiero, ya que están a punto de colapsar.

Los productores se vieron afectados por las políticas económicas de las pasadas administraciones, afectando con esto la comercialización de sus productos y por ende la dificultad para hacerle frente a los compromisos crediticios lo que generó el aumento de intereses, por lo que en estos momentos no son sujetos de créditos y perderán sus bienes lo que les hace difícil mantenerse en la actividad productiva.