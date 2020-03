¿Cuál es el principal motor para que las MiPymes sobrevivan al COVID-19?

Un experto asegura que no se trata solo de tener flujo de caja, sino de crear nuevas vías para la entrada de ingresos

En tiempo de coronavirus (COVID-19), el flujo de caja será el principal motor para la continuación del negocio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), porque quienes llegan a mantener este flujo, tanto en ingresos disponibles como en gastos, serán los que lograrán ver una gran oportunidad al final del camino, aseguró Jorge Soto, CEO de Alegra.com, empresa de tecnología y contabilidad.

Soto detalló que si el flujo de caja actual está muy ajustada y no se cuenta con una reserva, es preferible recurrir a los cupos que la persona tenga en las entidades financieras para crear una. No obstante, recalcó que ese dinero no debe ser utilizado para generar inversión, sino para tenerlo como reserva para los días que están por venir.

"Es probable que el acceso a crédito se vea impactado en los próximos meses... es mejor tener un seguro y tener la caja disponible" Jorge Soto

​CEO de Alegra

Myrja Ceballos, especialista en Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), tiene otra perspectiva. Desde su óptica, es preferible que un dueño de MiPymes tenga una estrategia y un plan de acción que le permitan seguir adelante.

"Para mi la clave es la planificación y la estrategia. Esta bien que se busque controlar los flujos de efectivo, pero también hay que crear acciones que atraigan ingresos" Myrja Ceballos

Especialista en Pymes

Un ejemplo claro sobre esta situación, de acuerdo a la especialista de Pymes, son los incentivos que el Gobierno estará ofreciendo al sector.

“Las iniciativas del gobierno son buenas, pero de nada sirve si no se establece un plan de acción. De lo contrario se caerá en una deuda innecesaria, es por eso que la planificación es la herramienta más poderosa e importante”, subrayó Ceballos.

Soto mencionó que el fondo que busca otorgar el Gobierno es similar a la crisis global del 2008. “Han realizado esta estrategia porque es posible que el 65% de las Pymes quiebren por el declive económico que efectuá el COVID-19”, indicó.

“Las Mipymes son el principal pilar de la economía en América Latina, y ante el impacto económico actual en la región, las pérdidas y la incertidumbre se apoderan de las finanzas de los emprendimientos que sostienen a muchas familias en Latinoamérica”, resaltó el ejecutivo.

Otras de las recomendaciones que Ceballos brinda a los dueños de Pymes y emprendedores, ante la crisis que produce el coronavirus son: realizar alianzas para disminuir costos o tener la posibilidades de crear nuevos proyectos. Mantener informado a los clientes, proveedores y colaboradores sobre las decisiones que se han tomado a nivel de junta directiva y gerencia.

Revalúar el modelo de negocio. Acercarse a los bancos para hacer uso de las diferentes opciones de prorrogas del pago de obligaciones que se estén aprobando.

Soto, en este mismo contexto, agregó que las empresas deben mantener su equipo, porque la decisión de desintegrarlo podría perjudicar a todos en el largo plazo y que solo será necesario si se toma como una última decisión.

Otros de sus consejos es innovar los canales de ventas y explorar nuevos mercados.

De no darse los resultados esperados, el CEO de Alegra.com exhorta a los empresarios a comenzar a negociar con los proveedores la postergación de los pagos, así como la disminución de jornadas laborales y salarios, para asegurar la continuidad a largo plazo de su negocio.