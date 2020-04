Caja de Ahorros minimiza la movilización de sus clientes con corresponsal no bancario

El servicio de Caja Amiga facilita a las comunidades servicios bancarios a través de establecimientos afiliados. Cortesía | CA

La Caja de Ahorros, mediante su servicio Caja Amiga facilita a cerca de 454,228 clientes el pago de los servicios públicos, hacer depósitos, retiros y transferencias desde la cercanía de sus casas, sin que tener que desplasarse a una sucursal ni violar la cuarentena por COVID-19.

El servicio al que están afiliados 241 establecimientos o corresponsales no bancarios, como farmacias, abarroterías, tiendas, minisúper, garantiza a los cuentahabientes el acceso a sus fondos y el pago de sus compromisos financieros, en el mínimo tiempo, mediante esta plataforma sólida, segura y rápida.

Con nueve años en el mercado panameño, Caja Amiga tiene presencia en diez provincias, dos comarcas, dos islas y en 167 corregimientos.

“A lo largo de los años nuestro compromiso ha sido facilitar los servicios bancarios y llegar con soluciones innovadoras a todos los hogares panameños. Hoy más que nunca, reafirmamos esa misión a través de nuestra Caja Amiga, un servicio que en estos momentos donde el desplazamiento es limitado, cobra mayor relevancia”, destacó Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros.

Caja Amiga va más allá del negocio, tiene una visión de Responsabilidad Social con la comunidad, es el poder bancarizar a los panameños y permitirles utilizar la banca, cerca de sus hogares, generando ahorro en tiempo y dinero.

Caja Amiga, un servicio que conecta a todo el país, mediante transacciones como:

Retiros y depósitos a Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes,

Pagos de préstamos y Tarjetas de Crédito,

Pagos de servicios de agua, televisión Pagada Cable Onda y Claro TV y móvil,

Consultas de Saldos de Cuentas, Movimientos de Cuentas y Saldo de Préstamos,

Transferencias entre Cuentas de Caja de Ahorros, y

Trasferencias a terceros en Caja de Ahorros.

La bancarización es un proyecto de país que impacta positivamente desde el corto plazo pero que rinde frutos a los ciudadanos y a la nación en el largo plazo, para su sostenibilidad y crecimiento.

RECONOCIMIENTO

Este servicio ganó un reconocimiento este año el Premio Platino, el más alto galardón en el segmento país de los Premios Fintech Américas, en la categoría de Inclusión Financiera.

“El bienestar y la salud financiera de cada familia panameña es el motor que mueve a Caja de Ahorros y que impulsa todas nuestras iniciativas. Consideramos este premio un gran honor dentro de la comunidad institucional financiera y un reconocimiento para muestro banco, pero también para el país, por el progreso que hemos tenido en innovación y transformación digital”, destacó Farrugia.

“A través de Caja Amiga hemos construido una plataforma de bancarización efectiva, un proyecto que impacta a la sostenibilidad y crecimiento económico de comunidades alejadas de los centros urbanos, garantizando que la banca llegue a todas las personas, sin ninguna distinción”, puntualizó.

Fintech Américas es una de las compañías de investigación y aprendizaje de tecnología financieras más importantes del mundo. Esta reconoce y honra a los banqueros y organizaciones del sistema financiero más innovadores que lideran la transformación de sus entornos e impactan positivamente la vida y experiencia de los clientes a los que sirven.

Los premios buscan identificar, resaltar y promover a las personas, los equipos y los proyectos que están re-imaginando los servicios financieros en las Américas a fin de que sean más rápidos, eficientes e inclusivos.

EXTENSIÓN

Algunas de las acciones previas de la Caja de Ahorros por COVID-19 están el otorgar 120 días de prorroga, para el pago de las tarjetas de crédito personal. La medida entró en vigor desde el 1 de abril de 2020 y contempla los pagos que debían realizarse en abril, mayo, junio y julio del presente año.

La iniciativa aplica para todos los clientes que mantengan sus obligaciones al día o sin exceder 90 días de mora, según lo contemplado en el Acuerdo 002-2020 y su modificación el Acuerdo 003-2020.

No obstante, la extensión no implica en condonación de capital, intereses, FECI, ni reestructuración respecto al monto adeudado por el cliente, pues no conllevará penalidad de ningún tipo, ni afectará las referencias de crédito de los clientes.