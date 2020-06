Bancos aplicarían 'préstamos aplazados o protegidos' a beneficiados de la segunda fase de moratoria

Los clientes afectados económicamente por la crisis generada por el Covid-19 y beneficiados con la primera fase de la moratoria, que vence a finales de este mes de junio, podrían acogerse a la solución de “préstamos aplazados o protegidos”, siempre y cuando su entidad financiera les compruebe el impacto, informó el gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia.

“Hemos tenido comunicaciones con nuestros clientes, a través de las redes sociales o comunicaciones directas, y ya están bajo el entendimiento de que pueden acogerse a la extensión de esa moratoria hasta diciembre, llenando la solicitud que el banco tiene de manera digital, en su página web, o para ofrecerle las herramientas que exige el regulador para poder meter este grupo dentro de la categoría de préstamos aplazados o protegidos”, declaró el banquero en una entrevista en la Televisora Nacional.

Este miércoles, 10 de junio, la Asociación Bancaria de Panamá (ASP) recomendó a los clientes “acercarse a los bancos para refinanciar un crédito adecuado a su nueva realidad económica en lugar de pedir una extensión de la moratoria de corto plazo”.

Desde que comenzó la moratoria automática, el pasado mes de marzo, unos 62 mil clientes de la Caja de Ahorros se han beneficiado con la medida , principalmente de los rubros de las hipotecas, préstamos personales, de autos y tarjetas de crédito.

La suma total de clientes beneficiados con esta primera fase de moratoria automática que vence el 30 de junio, representó una cartera de más de $1.4 millones, dijo Farrugia.

“Los cuatros principales productos de nuestra cartera de préstamos estamos hablando de alrededor de un poco por encima de 62 mil clientes y un poco más de $1.4 billones ($1.4 mil millones) de dólares en cartera que se han visto beneficiados con este aplazamiento de los créditos”, señaló Farrugia.

Esta primera fase de la moratoria “automática” para los clientes afectados por la pandemia del Covid-19 vence el próximo 30 de junio; y cumplido este periodo, aquellos que continúen siendo impactados por la crisis deberán ponerse en contacto con sus entidades financieras para notificarlo y buscarle un alivio financiero hasta el próximo 31 de diciembre de 2020.

Igualmente, si alguien no se acogió a la moratoria en los primeros tres meses (de marzo a junio) y su situación particular amerita al beneficio hasta diciembre, los bancos están en la disposición de recibir esas solicitudes. Mientras que aquel que no quiera o no necesite la solución financiera puede seguir haciendo sus pagos, explicó Farrugia.

Los clientes que pueden aplicar a esta segunda fase son aquellos que han tenido una suspensión de contrato, una reducción de su jornada laboral y compensación económica, independientes o de empresas que no estén recibiendo flujos económicos por la paralización de sus operaciones por la crisis, siempre y cuando se les compruebe, según la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

“Ningún cliente va a perder su casa, su auto o sus bienes, mientras puedan demostrar que han sido afectados por la pandemia y que estén acogidos o protegidos por el producto de la moratoria”, afirmó el banquero.

Respecto a los pronósticos de los préstamos en esta crisis, destacó que lo ven “como una inmensa oportunidad acercar, afianzar y renovar ese liderazgo que esta organización ha tenido durante 85 ha tenido durante estos 85 años y la importancia que tiene dentro de la sociedad panameña como un pilar fundamental tanto en préstamos como en ahorros. Caja de Ahorros no le va a quitar el paraguas a nuestros clientes en tiempo de lluvia”, puntualizó Farrugia.