Comisión de Economía y de Gobierno de la Asamblea acogen veto presidencial a ley de moratoria bancaria

La Comisión de Economía y Finanzas y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional acogieron el veto presidencial al proyecto de ley 287 que crea una moratoria bancaria.

Asamblea Nacional Archivo La Estrella de Panamá

La Comisión de Economía y Finanzas acogió el veto, pero realizó unas recomendaciones al pleno legislativo para hacer algunos ajustes a este documento.

El pleno de la Asamblea Nacional instaló en horas de la mañana el período de sesiones extraordinarias y se declaró en receso para que ambas comisiones analizaran la objeción presidencial. Tras el análisis, se espera que el pleno discuta este martes el proyecto en segundo debate.

La presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, la diputada Cenobia Vargas, manifestó que aunque no podían ejecutar modificaciones en la comisión, sí se están haciendo recomendaciones al pleno.

Explicó que en una de las sugerencias se pide extender el plazo hasta el 31 de diciembre para que las personas que tienen suspendidos sus contratos o están cesadas en sus trabajos, puedan estar tranquilas de que no van a tener en riesgo sus propiedades. De igual forma, detalló que se está pidiendo ampliar el término para que los afectados puedan llegar a acuerdos con las entidades bancarias.

El proyecto establece un término de 24 meses, luego de terminada la moratoria, para llegar a acuerdos con estas entidades. “En este caso lo dejamos abierto, porque como no se sabe cuándo se va a culminar la pandemia, lo que se quiere es que el cliente no tenga esa aprensión de tener un límite para poder llegar a un acuerdo”, dijo.

“Son recomendaciones que le hemos hecho al pleno para que en el segundo debate se puedan hacer las modificaciones, y que vayan enfocadas a ayudar a la población y quitarle la preocupación que tiene en estos momentos sobre el pago de sus préstamos y sus propiedades”, precisó Vargas.

Durante el debate, el diputado del partido Panameñista Luis Ernesto Carles puso en duda los argumentos del Órgano Ejecutivo plasmados en este veto presidencial, y abogó por aprobar por insistencia este proyecto de ley.

En tanto, la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez afirmó que las instituciones bancarias “engañaron a todos los panameños, porque habían anunciado que el acuerdo de moratoria era hasta el mes de diciembre de este año y no fue así”.

“Los bancos están asegurados y resguardados para cubrir cualquier siniestro y estado de emergencia, pero eso no lo dicen. Tampoco dicen que se les da como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, los gastos operativos y de mantenimiento, porque son agentes de cobros de los impuestos de bienes inmuebles”, destacó.

Rodríguez dijo entender que los bancos no quieran ser solidarios, pero enfatizó que “engañaron a la nación panameña, porque dijeron que iban dar una moratoria hasta diciembre y no la dieron, porque no les importa con la gente que está pasando hambre”.

Al mismo tiempo, en la Comisión de Gobierno, el presidente de esta instancia, el diputado Leandro Ávila, expresó que se aceptó el veto por inexequible e informó que este martes devolverán al pleno el proyecto.

Agregó que cuando se trata de vetos por inexequibles, que es lo único que trata la Comisión de Gobierno, esta instancia puede oponerse o aceptarlo. “Aquí lo que necesitamos es dejar las peleas atrás y trabajar por todos esos panameños que han perdido sus empleos y necesitan tener una moratoria que los cubra", indicó.