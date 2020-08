Redefiniendo la estrategia de mi negocio

Haz un alto y reflexiona sobre lo siguiente ¿La táctica implementada en tu negocio ha funcionado? ¿Las alternativas que ha brindado el gobierno son las adecuadas? ¿Cuántos negocios se han preparado o planificado para recibir los recursos? ¿Sabes cómo vas a utilizar ese recurso? Todas las respuestas me llevan a pensar acerca de la estrategia en donde se planifica algo que se desea hacer con acciones puntuales o mejor aún es la esencia de la competición, la propuesta de valor maestra que genera ventajas competitivas y permite superar a los rivales (Juan Carlos Valda).

La estrategia tiene un peso medular en los negocios que hace para llegar a la meta, no es un listado largo de peticiones para navidad o un plan de negocio, ni los recursos u opciones que tienes, en resumen, es aprovechar al máximo la situación actual de la empresa y no dudar con los errores.

Algunas recomendaciones para plasmar una estrategia en tu negocio:

Tener un buen contexto y análisis: Estar claro bajo qué situación esta rodeada la empresa y la información que se va a analizar.

Establecer objetivos.

Sin un buen equipo la estrategia no se puede implementar.

Comunicarlo en toda la organización, que se sepa.

Una estrategia sin seguimiento no funciona.

Se adapta ante cualquier cambio en la organización o alta incertidumbre

Lo planteado debe ser integrado en toda la organización.

Ser auténtica y única.

Definitivamente la estrategia tiene muchos beneficios como captar nuevas oportunidades, desarrollar mejor la fortaleza de la empresa, disminuir los riesgos como sus debilidades, posibles amenazas y por supuesto un conocimiento amplio del negocio para que sea exitosa.

Poco a poco se ha visto la apertura de algunas secciones de los bloques y el gobierno ha mencionado algunas iniciativas o estrategias, pero me pongo a pensar el monto para la banca de oportunidades equivalente de $2,000 a $5,000 balboas ¿será suficiente?, si no te has planificado estratégicamente para la apertura de tu negocio entonces no vale la pena aplicar por algún recurso monetario ya que traerá una deuda. Aquí la mayor preocupación puede radicar en la falta de compromiso y en el seguimiento de las propuestas aprobadas en la iniciativa o estrategia antes mencionada, busca otros recursos que sean sin retorno de inversión así no comprometerás tu negocio y el emprendimiento e invierte para generar liquidez inmediata. Utilizar adecuadamente este recurso debe ser una prioridad para ver posibles ganancias o mantener los márgenes, ya que la estrategia tiene que estar conectada con el entorno, la situación del mercado y la económica para poder definirla.

Todos los empresarios han redefinido sus estrategias apunta hacia la mas adecuada para el negocio sin dejar al lado la misión, visión y los valores.