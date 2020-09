Aeropuerto Internacional Enrique Malek en Chiriquí reanuda vuelos nacionales

El Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí, reanudó este lunes 28 de septiembre, los vuelos nacionales después de más de seis meses paralizado por las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19.

La terminal aérea chiricana retomó sus operaciones con la llegada hoy de los primeros vuelos comerciales de las compañías Air Panamá y Copa Airlines, con lo cual se espera reactivar paulatinamente los beneficios sociales y económicos en la región.

En esta primera fase sólo saldrán y llegarán viajeros en vuelos desde y hacia los aeropuertos Marcos A. Gelabert (Albrook) y la Terminal Doméstica del Aeropuerto de Tocumen.

Según el itinerario de Copa Airlines, la ruta inicialmente operará los lunes, miércoles y viernes, saliendo de la Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David a las 08:26 a.m.

Con la reactivación de las operaciones de vuelos domésticos se espera dinamizar el turismo interno. Cedidia

Copa también reanudó sus operaciones domésticas- Cedida

Mientras que el vuelo de retorno partirá del Aeropuerto Internacional Enrique Malek a las 9:36 a.m., llegando al terminal de Tocumen a las 10:24 a.m. Para esta ruta, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 personas, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

"Este es un paso importante para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de una de las provincias más pujantes de nuestro país”, comentó en un comunicado de la semana pasada, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Por su parte, la compañía Air Panamá operará una frecuencia diaria desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, desde donde saldrá hacia David a las 7:00 am, arribando al Aeropuerto Enrique Malek aproximadamente a las 7:58 am; retornará a las 8:30 llegando a ciudad de Panamá a eso de las 9:25 am.

El gerente general de Tocumen S.A., Raffoul Arab, junto al Gobernador de la provincia, Juan Carlos Muñoz, dieron la bienvenida a los pasajeros, además del tradicional baño de las aeronaves que marca el reinicio de operaciones bajo un estricto protocolo de bioseguridad con el firme objetivo de salvaguardar la salud de los visitantes, pasajero y de su personal.

Pasajeros compran sus tiquetes. Cedida

"Instamos a los visitantes y pasajeros a que sigan estrictamente los protocolos sanitarios y realicen un turismo responsable”, afirmó Arab, al tiempo que destacó que las instalaciones del Aeropuerto Enrique Malek fueron reabiertas cumpliendo con todos protocolos de bioseguridad exigidos.

Precisó que sus instalaciones están equipadas con cámaras térmicas, señalización para mantener el distanciamiento físico, barreras acrílicas para separar a los pasajeros del personal de las aerolíneas, dispensadores de gel alcohol en diversas áreas del aeropuerto, toma de temperatura en puntos de seguridad, procedimientos para que los pasajeros guarden las medidas de bioseguridad al hacer trámites de migración y aduanas y procesos de limpieza y desinfección continua.

Un total de 251,688 personas se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Enrique Malek en el 2019; mientras que hasta marzo de este año la terminal aérea contabilizó 54,332 pasajeros, trasportados por las compañías Copa Airlines y Air Panamá