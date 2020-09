Requisito de último momento genera suspicacia en licitación de Tocumen, S.A.

La incorporación de último momento de un requisito especial en el pliego de condiciones de la licitación para contratar una auditoría externa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., tuvo como resultado que esta entidad concluyera que solo un proponente cumplía con la exigencia: Deloitte Inc., a la cual finalmente benefició con la adjudicación del contrato.

Además, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. adjudicó el contrato a Deloitte, a pesar de que ofreció $44 mil por encima del monto del proponente más bajo. Deloitte Inc. ofreció realizar el servicio de auditoría externa por $534,400.29 y Nexia Auditores Panamá propuso realizarlo por $490,969.95.

Con el cambio en el pliego de condiciones, solo uno de los proponentes podía cumplir con lo establecido.

El servicio licitado es el de auditoría externa del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., cuyo gerente es Raffoul Arab Pinzón, para los años 2020, 2021 y 2022. El precio oficial de referencia fue $668,000.

El requisito añadido en el último momento consistió en pedir a los proponentes que certificaran que habían realizado auditorías externas a empresas o entidades con ingresos mínimos de $300 millones y activos de $1,000 millones durante los últimos cinco años. Esa exigencia no estaba en el pliego de condiciones original. El requisito especial se introdujo en la adenda No. 2, después de la segunda reunión de homologación entre la comisión evaluadora designada por Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y los cuatro proponentes: Deloitte Inc., Ernest & Young Limited Corp., BDO Audit, S.A., y Nexia Auditores Panamá.

Tribunal: requisito limita participación

El mismo requisito, de pedir que los proponentes certificaran haber realizado auditorías externas a empresas públicas o privadas con ingresos mínimos de $300 millones y activos de $1,000 millones, fue incorporado en una licitación del Metro de Panamá, realizada en julio de 2019.

En ese caso hubo una impugnación que fue resuelta el 8 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), el cual sentenció de manera unánime que ese requisito “limita la participación en el acto público objeto de estudio de la mayor cantidad de interesados, en igualdad de condiciones, siendo contrario al principio de igualdad de los proponentes y libre concurrencia”.

En ese fallo, el Tribunal de Contrataciones Públicas también ordenó al Metro de Panamá disminuir los parámetros referentes a los ingresos y activos con que deben contar las empresas o instituciones auditadas por los proponentes.