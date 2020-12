DGI despliega operativo de fiscalización en el territorio nacional

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejecuta un operativo de fiscalización y orientación en diversos puntos comerciales del país, para verificar que los comerciantes cumplen con la emisión y entrega de la factura de ventas, así como el buen uso de los equipos fiscales.

Luego de una semana de trabajo, el personal de la DGI encontró algunas irregularidades que los comerciantes deben subsanar, entre ellas: la falta del libro de control y mantenimiento, el no uso del equipo fiscal para registrar las operaciones de ventas, no contar con el letrero de “Pida su Factura” o no tenerlo en un lugar visible con las medidas exigidas por la ley.

El operativo de presencia fiscal de la DGI es coordinado por la Sección de Facturación, apoyados por un número importante de servidores públicos que provienen de los distintos departamentos de la Administración Tributaria.

La DGI advirtió que los comerciantes que no emitan ni entreguen la factura al comprador serán sancionados pecuniariamente y hasta con el cierre del establecimiento comercial en caso de reincidencia.