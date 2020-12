Ensa cerrará el año con $185 millones menos en ingresos facturados y no dará dividendos al Estado

Al final del mes de noviembre, la calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la calificación de la empresa de distribución eléctrica Ensa (Elektra Noreste, S.A) en BBB con perspectiva estable, a pesar de la difícil situación que enfrenta debido a la crisis generada por la pandemia.

Los clientes estaría debiendo a la empresa aproximadamente unos $30 millones de dólares en moratoria. Archivo | La Estrella de Panamá

Con esta evaluación, la agencia calificadora “lo que quiere decir es que como administración y como empresa estamos haciendo las cosas bastante bien”, afirmó el gerente general de Ensa, Esteban Barrientos, en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Sin embargo, la empresa eléctrica no ha podido escapar del duro golpe financiero del nuevo coronavirus. Sus ingresos están por el piso, los clientes le deben aproximadamente $30 millones en moratoria, el Estado les adeuda más de $80 millones en subsidios a la luz eléctrica que otorga a los clientes y no le darán dividendos este año al Estado.

En 2019, Ensa facturó alrededor de $750 millones en ingresos y para este 2020 espera cerrar con cerca de $565 millones, es decir, unos $185 millones menos, estimó Barrientos.

Pero, ¿qué significa la calificación de BBB con perspectiva estable que le dio Fitch Ratings a Ensa?

Que seguimos teniendo un gobierno corporativo muy sólido. Otro tema importante fue las decisiones que tomamos con la covid-19. Empezamos a ver cómo controlábamos el gasto, cómo teníamos mayor efectivo para poder pagar nuestras obligaciones como compañía, no solo con nuestros empleados sino también con los proveedores, los generadores, y el transmisor. Asumir todas nuestras obligaciones como compañía para poder tener el efectivo suficiente en un momento que se veía era difícil y complejo, para que no tuviéramos algún problema de liquidez.

Dentro de las medidas, Ensa estableció una moratoria para los clientes, ¿a cuánto asciende?

Hay unas 160 mil personas, redondeándote el número de clientes que se acogió a esta moratoria. De esa moratoria, los clientes deben empezar a hacer ya el pago para que no tengan inconvenientes en un futuro. En moratoria hemos financiado alrededor de $30 millones, plata que los clientes no nos pagaron. Llegamos a tener hasta 210 mil clientes que no pagaban su factura, y de esos, alrededor de 160 mil se acogieron a la ley de moratoria. Le vamos a prestar esa plata para que nos la paguen en 36 meses, sin intereses, y tampoco les dañamos su historial de crédito. Pero sí es muy importante que si uno se acoge a la moratoria tiene que cumplir el plan de pago; si no cumple seguramente va a ser cortado (el servicio) en el futuro o posiblemente puede tener cobros hasta de intereses. Es muy importante hacer hincapié en que la persona que tiene algún inconveniente, debe acercarse a Ensa para contar lo que le está pasando y tratar de llegar a un acuerdo.

“Es muy importante nuevamente que el país arranque una senda de recuperación, que la apertura continúe”

ESTEBAN BARRIENTOS,

GERENTE GENERAL DE ENSA

¿En qué segmento de clientes se concentra la moratoria?

El mayor número de clientes, de estos 160 mil (que se acogieron a la moratoria), son personas naturales: viviendas, residencias, apartamentos, gente natural de a pie, gente que perdió su trabajo o mantiene su contrato suspendido. Seguido de los comercios, restaurantes, tiendas de ventas de todo tipo y las industrias. Pero la gran mayoría son personas naturales.

¿Cómo están los estados financieros?

Estamos realmente bastante golpeados. Para que tengas un orden de magnitud, Ensa va a volver a tener los números que fueron bastante buenos de 2019, más o menos similares en el año 2024-2025. El impacto fue importante, por eso la gente también tiene que ser consciente de que estamos haciendo este esfuerzo de prestarle la plata, pero que también debemos pagar a los generadores las cuentas que le debemos, y al transmisor, que también le estamos pagando, somos la caja registradora del sistema. Es importante que la gente sepa que eso todo lo estamos haciendo con deuda bancaria, Hoy la plata que le entra a Ensa es inferior de lo que cuesta operarla, por eso es muy importante nuevamente que el país arranque una senda de recuperación, que la apertura continúe, pero que además los clientes comiencen a afrontar sus pagos y a asumir sus obligaciones porque si no, no solo Ensa, todos en general vamos a tener un serio problema porque las finanzas fueron bastante impactadas. El año pasado facturamos alrededor de $750 millones en ingresos y este año (2020) vamos a tener cerca de $185 millones menos por el impacto de la covid-19. Vamos a llegar como a $560 millones o $565 millones más o menos (al cierre de 2020).

¿Cómo está el pago de los subsidios que les adeuda el gobierno?

Trabajamos con el gobierno para que ampliara los subsidios. Los subsidios de cobro se le daba a la gente que consumía entre 0 kilovatios hora y 300 kilovatios hora; y ahí tenías más o menos un 30% de descuento en subsidio. Lo que se acordó es que a la gente que consumía de 0 a 300 kilovatios hora se le daba un 50% de subsidio, se le subió del 30% de subsidio a 50% más o menos; y a la gente que consumía de 300 kilovatios hora a mil kilovatios hora se le daba un 30% de subsidio; y había otros clientes más grandes que también tenían un 30% de descuento en subsidio. Esa plata, cuando nos sentamos a la mesa, el gobierno decidió dar subsidios, pero realmente no me desembolsa (a Ensa) la plata. Es decir que (el gobierno) le dice a Ensa que ponga la plata por ellos, que le cobre un 50% menos al cliente en su factura y me queda debiendo toda esa plata. En ese orden de ideas, el gobierno nos debe un monto muy importante de subsidios regulares y del subsidio covid-19 (por llamarlo de alguna manera). No solo son los $30 millones que nos deben los clientes, sino que el gobierno nos puede estar debiendo entre $70 y $80 millones, y es un número que todos los meses sigue creciendo.

Ensa tiene que sacar dinero, buscar los recursos, ir a la banca y todo esto lo ve Fitch Ratings. Asumiendo la plata que le estamos prestando a los clientes y la plata que le estamos prestando al gobierno para que le entregue (en subsidio de energía) a los usuarios, aún así somos bien calificados.

¿Han tenido acercamientos con el gobierno para que les pague lo adeudado?

Sí. El gobierno ha estado realmente muy atento acompañándonos, y hemos tenido muchas reuniones. Yo participo en la mesa de energía del gobierno, donde se han discutido todos estos temas. El monto adeudado es bastante importante y apenas la semana pasada (a finales de noviembre) nos pagó $11 millones, que solo cubría enero, febrero, marzo y abril del subsidio regulado. Y nos debe, además, el subsidio regular de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Los montos son importantes, hay unos que están vencidos y otros en procedimiento que apenas están en trámites... pero sí reconozco que el gobierno se nos ha acercado para hablar del pago.

¿Afectaría de algún modo toda esta situación los dividendos de Ensa al Estado?

Indudablemente. También lo califica Fitch y hace un análisis muy juicioso es: nosotros a los accionistas este año no les vamos a pagar dividendos. No hay forma de hacerlo, por lo tanto al Estado panameño y a los socios accionistas no se les va a pagar dividendos.

¿Qué planes de inversión y modernización tienen programados?

Vamos a seguir comprometidos con el país, con los clientes, con el desarrollo de Panamá. A seguir haciendo absolutamente todas las inversiones a las cuales nos comprometimos, modernizar las subestaciones, poniendo medidores inteligentes, poniendo cables protegidos que dan mayor confiabilidad, dando una mejor calidad en el servicio.

¿A cuánto ascienden esas inversiones para 2021?

En 2021 debemos estar haciendo alrededor de $50 millones o $55 millones en inversiones nuevas.

¿En qué se concentrarían esas inversiones?

Sobre todo en mejoras, ampliaciones y modernizaciones de subestaciones. Subestaciones, por ejemplo, en la 24 de Diciembre, Pacora y Condado del Rey. También mejoras importantes en Colón (costa arriba y costa abajo) e inversiones en Darién para prestarle el servicio de calidad que se necesita. Tenemos un plan de inversiones para que todo el mundo vaya teniendo un servicio de calidad.