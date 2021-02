¿Cómo manejamos la soledad empresarial?

En el inicio, el emprendedor aún no ha tomado las riendas del camino esta en una pequeña barca y no se ha decidido llegar al otro lado y por eso se rodea de personas capaces que lo puedan ayudar a construir su historia de éxito

El rol del empresario a veces tiene varias percepciones como un horario flexible, que no fue gracias a su ingenio sino por una suerte heredada, es una persona libre de tomar las decisiones, que la empresa funcione sin control remoto o en automático porque no requiere que el dueño participe y para eso contrata a empleados, pero los que están manejando el barco saben que no es así, un trabajo de mucho recorrido, conocimientos, habilidades y en especial de encontrar ese socio o par que colabore y apoye a la empresa. Este personaje va a estar con el empresario y depende la etapa en que se encuentre el negocio.

Durante la etapa de inicio, el emprendedor aún no ha tomado las riendas del camino esta en una pequeña barca y no se ha decidido llegar al otro lado y por eso se rodea de personas capaces que lo puedan ayudar a construir su historia de éxito. Cuando el negocio empieza a tomar un poco mas de fuerza, es decir a expandirse, su marca empieza a reflejarse queriendo aprovechar todas las oportunidades y las personas llegadas a él dudan de su logro.

Más adelante en una de las etapas de las empresas surgen cosas interesantes donde el empresario destina su tiempo para cosas importantes y pasa menos horas con sus colaboradores. Y es allí donde el libro relata momentos en que el dueño de la empresa se siente solo, como por ejemplo: busca apoyo de los expertos para algunas consultas y al final no se convence de las respuestas, contratan a un líder que marca las responsabilidades y roles del equipo o cuando se toman decisiones donde no se complace a todos.

José Manuel Quirós en su libro Etapas de las pymes recomienda que para luchar en contra de la soledad empresarial es necesario formar parte de un grupo de colegas pero para que sea efectivo se recomienda:

La cantidad de participantes debe ser menor a cuatro y no mayor de seis.

Solo deben asistir empresarios

Que los negocios sean de rubros diferentes y no tener ninguna relación comercial o coincidencia en algún segmento.

En esta reunión no deben participar ni consultores, ni coaches

La reunión la debe establecer el equipo por lo menos una vez al mes donde platiquen sus diferentes problemas y encontrar posibles soluciones entre todos.

Este ejercicio es muy común como medio de apoyo para las empresas e impulso para seguir adelante con los proyectos.

Especialista PYMES