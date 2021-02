'Panamá debe afrontar con urgencia listas grises de Gafi y UE'

Darma Romero (Izq) y Dani Kuzniecky, equipo del MEF

A pesar de los esfuerzos para ponerse al corriente en el intercambio de información con países requirentes y de haber penalizado la evasión fiscal, a Panamá le está costando salir de las listas grises del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ayer el GAFI publicó la lista de países que mantuvo en la lista gris, y Panamá continúa en ella. Esto significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas, dentro de los plazos acordados, y está sujeto a una mayor supervisión. Esta lista a menudo se conoce externamente como la “lista gris”.

Una velocidad que para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se traduce en un paso redoblado para cumplir con los objetivos trazados e intentar desaparecer de dichas listas, porque los antes mencionados ejercen presión sobre Panamá para que se encarrile a cumplir o subsanar las debilidades en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entre las falencias que identificó el GAFI como parte de las justificaciones para mantener al istmo en la lista, describen la necesidad de continuar tomando medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de Agentes Públicos no Financieros. También quieren asegurarse de que Panamá proporcione la información actualizada del beneficiario final y que lo haga a tiempo. Y por último, que demuestre su capacidad de investigar y enjuiciar a quien evada la ley, especialmente en delitos tributarios extranjeros, donde estos países están interesados en que retornen las fortunas de sus ciudadanos evasores a sus respectivos fiscos.

Lo que proyecta el país en el extranjero es muy poca certeza del castigo en casos emblemáticos o de alto perfil en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Ayer el equipo del MEF encomendado a hacer todo lo posible para sacar a Panamá de las incómodas listas grises, explicó los pasos urgentes que implementó como parte de la estrategia para salir de dichas listas.

Lo primero es la activación de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales integrada por varios ministerios involucrados en la tarea, para que todos estén en la misma página y así evitar el problema de coordinación interinstitucional.

Como segundo punto, indicó Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), es facultar a la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, que preside Darma Romero, para coordinar un liderazgo en el tema y tener un orden de prioridades que se pueden abarcar en temas de continuidad del cumplimiento.

A pesar de los esfuerzos realizados, el pasado 22 de febrero la Unión Europea mantuvo al istmo como parte de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

La queja de estos organismos se resume prácticamente en que a pesar de que Panamá ha logrado hacer cambios en su legislación en el tema de evasión fiscal y blanqueo de capitales, muestra muy pocos resultados en la aplicación de la ley.

“Es fundamental que el país logre hacer investigaciones contra el lavado de dinero y que terminen en condenas ejemplares”, exclamó Kuzniecky.

“Panamá está incluido en la lista de países que siguen de cerca los organismos internacionales y revisan la capacidad de aplicar las leyes para dar resultados materiales en GAFI”, dijo Dani Kuzniecky.

Por otra parte, “el foro de transparencia de la OCDE que evalúa la evasión fiscal, determinó que Panamá es 'parcialmente cumplidor' en capacidad de cooperar en materia de intercambio de información a requerimiento”, señaló Romero.

Producto de estas dos situaciones, explicaron los funcionarios, la Unión Europea y GAFI sacan sus propias valoraciones basados en la calificación que hace, y al ubicarnos como cooperadores parciales y no de forma integral, nos han mantenido en la lista gris.

Hay tres cosas fundamentales que Panamá tiene que lograr, de acuerdo con lo planteado por los funcionarios. “Tenemos que demostrar que somos capaces de hacer supervisiones efectivas en agentes residentes, que están cumpliendo con sus obligaciones de beneficiario final”, dijo Kuzniecky.

Otra debilidad es que Panamá muestra retrasos al presentar la situación financiera de sociedades offshore que no operan en Panamá. En este sentido, debe ser capaz de demostrar y acceder a registros contables de las offshore e intercambiar la información con los organismos internacionales. Y también debe reforzar su condición de lograr el intercambio de información a requerimiento.

No es una fórmula sencilla. Algunos temas requieren modificaciones legales, pero una vez efectuados deben ser aplicados por el resto de las instituciones, por ejemplo el sistema judicial, la Superintendencia de Bancos y de Sujetos No Financieros y todo el que esté relacionado. “Cada una de ellas tiene responsabilidades que cumplir, pero hay que ver si otras áreas correspondientes se han movido para lograr la reforma integral”, explicó Kuzniecky. Esto implica tener resultados materiales, no parciales, ya que al momento de la evaluación se entenderá que el país no cumple con los estándares bajo los que rigen al resto.

Los organismos internacionales observan cómo en Panamá se aplican las medidas preventivas, y cuando detecta faltas o delitos si las sanciones son cónsonas con las aplicables en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Tenemos que actuar con urgencia”, expresó Kuzniecky, porque no hacerlo acarrea consecuencias graves para el país a la hora de hacer competitivo el centro financiero internacional de Panamá, y de atraer inversión extranjera al país.

Esta es una de las razones por las que Kuzniecky defiende que cumplir con las exigencias, lejos de quitarle competitividad al país, lo posiciona como uno dentro de la cancha de los sitios donde se pueden hacer negocios.