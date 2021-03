Productores de Tierras Altas en estado de alerta por la entrada de papa vencida

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), en Chiriquí, se declaró este 4 de marzo en estado de alerta, porque el Gobierno Nacional está permitiendo la importación de papa "vieja y vencida", violando la norma técnica de Calidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A través de un comunicado al país, la ACPTA indicó que el hecho se registra un año después de que mediante la Gaceta Oficial 289770-A del 2 de marzo de 2020, se publicó la Resolución N° 11 de 2020, con el reglamentó la caducidad del tubérculo.

Los productores citan el Reglamento Técnico de la Papa DGNTI-COPANIT 65-2019, que se encuentra vigente y en estricto cumplimiento.

No obstante, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a través de la nota DM-1323-2020 de 31 de agosto de 2020 enviada al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), recomendó postergar la entrada en vigencia.

Lo anterior es considerado por la ACPTA como "falta de conocimiento de convenios internacionales... y lo más preocupante en total contradicción con la política del gobierno del presidente, (Laurentino) Cortizo de apoyar al sector agropecuario".

A parte del comunicado, productores e integrantes de la APCTA también se han manifestado por el tema. Arturo Garrido A. advirtió que "si para el viernes 5 de marzo de 2021 el MIDA no rectifica su error y no retirar del MICI la nota DM-1323-2020 de 31 de agosto de 2020, reusándose a dejarla sin efecto, entonces me veré obligado a ejercer mis derechos constitucionales e interponer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que esta defina, juzgue y rectifique cualquier arbitrariedad cometida por el MIDA".